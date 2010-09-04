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Spin для системы stationless bikeshare, смарт-велосипедов привлекла $8 млн инвестиций

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Spin для системы stationless bikeshare, смарт-велосипедов привлекла $8 млн инвестиций



Американская компания Spin из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком системы stationless bikeshare и для этих целей привлекла $8 млн. инвестиций в серии А.

Инвестиционный раунд возглавила компания Grishin Robotics, а также приняли участие Exponent, CRCM, Чарли Чивер соучредитель Quora и Мэтт Брезина из Dropbox.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своей интеллектуальной системы bikeshare в нескольких городах США, а также для строительства dockless bikeshare.




Деррик Ко является соучредителем и генеральным директором компании Spin и президент компании Ювин Пун. Spin разработала оранжевые смарт-велосипеды для проката, для езды по городу. Их можно использовать с помощью приложения на телефоне путем сканирования QR-кода. Велосипеды были разработаны в Калифорнии и оснащены GPS, сотовой связью, панелью солнечных батарей и твердых шин.




Spin предлагает свои велосипеды напрокат за $1. Также работает Spin проект городов с целью улучшения качества жизни людей в городах, финансирования умных городских программ и развития ее инфраструктуры - велосипедных сообществ. Каждый город для проекта Spin будет осуществляться под руководством консультативного совета, приведенный из местных государственных лидеров и частного сектора.

Первая инициатива проекта будет направлена на финансирование проектов в области безопасности велосипедов в Сиэтле, где Spin планирует запустить их этим летом. Помимо первоначальных инвестиций компания будет постоянно вкладывать часть своих денег из доходов в развитие проекта с целью создания доступного, справедливого и экологически чистого вида транспорта.




Умные велосипеды Spin могут находиться по всей территории города. Оплата и разблокировка велосипедов осуществляется с помощью мобильного приложения. Оставить такой велосипед можно в любом месте. Велосипеды можно использовать для работы, для поездки за продуктами, для прогулок или просто для поездки с друзьями. Spin дает полную свободу, чтобы наслаждаться жизнью.


Перевод специально для mmgp.ru


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