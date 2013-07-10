Компания MIDAS TRADE

Midas Trade
– это международная брокерская компания, начавшаю свою деятельность на рынке форекс в 2008 году.
Компания предоставляет торговлю более 400 финансовыми инструментами - валютными парами на форекс, а также CFD – контрактами на разницу цен на акции, индексы и металлы.
Midas Trade одной из первых уменьшила фиксированные спреды до 0,5 пунктов и отменила комиссии за совершение сделок с большинством представленных финансовых инструментов, а значит – сэкономила своим клиентам более 40% средств по сравнению со среднерыночным показателем.
Компания строит уважительные отношения с клиентами, гарантируя каждому из них внимательное и качественное обслуживание на любом этапе сотрудничества с компанией.
Midas Trade предлагаеt вам проверенные, надежные и удобные торговые платформы Метатрейдер и одновременно занимаемся разработкой собственных аналитических продуктов, которые делают вашу торговлю еще комфортнее и выгоднее.
Клиенты могут пользоваться надежными, качественными и прозрачными брокерскими услугами, где бы они ни находились.
Типы торговых счетов:USD, EUR, RUR
Lite
Минимальный депозит 10$,
минимальный лот от 0.01,
кредитное плечо от 1:1 до 1:500,
перенос позиций через ночь SWAP,
фиксированный спред от 2 pips,margin call 40%,
stop out 20%, метод исполнения Instant Execution,
скальпинг с ограничениями,
комиссии нет,
хеджирование-разрешено,
минимальный размер вывода средств-10USD.
Standart
Минимальный депозит 100$,
минимальный лот от 0.1,
кредитное плечо от 1:1 до 1:500,
перенос позиций через ночь SWAP,
плавающий спред от 1.1 pips,
margin call 40%,
stop out 20%, метод исполнения Instant Execution,
скальпинг-да,
комиссии нет,
хеджирование-разрешено,
минимальный размер вывода средств-10USD.
ECN
Минимальный депозит 1000$,
минимальный лот от 0.01,
кредитное плечо от 1:1 до 1:500,
перенос позиций через ночь SWAP,
фиксированный спред от 0.5 pips,
margin call 40%,
stop out 20%,
метод исполнения Market Execution,
скальпинг-да,
комиссия 2.8 USD за лот,
хеджирование-разрешено,
минимальный размер вывода средств-10USD.
Способы пополнения/вывода денежных средств
:
WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi, OKPAY,
Банковские карты, Skrill (Moneybookers),
Торговая платформа Web Trader
:
Новая уникальная платформа построенная на базе МТ4.
полный функционал терминала,
не требует загрузки,
поддержка технического анализа, актуальные котировки и информация о счете онлайн,
кроссбраузерность Google Chrome дома, Safari в пути и Internet Explorer на работе? С веб-терминалом это не проблема, он отлично работает в любом браузере.
Торговые инструменты
:
-60 валютных пар,
-золото и серебро,
-CFD на акции компаний США,
-CFD на мировые индексы.
Контакты
:
Телефон:+442035444445
Email:clients@midastrade.net
Время работы:10:00-19:00 (МСК)