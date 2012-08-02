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General Motors обвинили в фальсификации тестов на выбросы, акции упали на 2,3%

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General Motors обвинили в фальсификации тестов на выбросы, акции упали на 2,3%
General Motors Co обвиняют в оснащении сотен тысяч дизельных грузовиков так называемыми «устройствами поражения», подобно тем, что использует производитель Volkswagen. С помощью этого устройства автомобиль положительно проходит тест на необходимый уровень выбросом. В четверг на компанию был подан групповой иск в федеральный суд Детройта. На GM пожаловались люди, которые в период с 2011 до 2016 года владели или арендовали в общей сложности более 705 000 автомобилей Silverado и, оснащенные двигателями «Duramax». Согласно иску, GM использует по меньшей мере три различный устройства, которые помогают пикапам и дизельным автомобилям соответствовать федеральным и государственным нормам выбросов, даже если машина загрязняет окружающую среду значительно сильнее.



После новости о групповом иске акции GM упали на 3,8%. После старта торгов цена снизилась на $ 0,78 или на 2,4% до $ 30,42. Стоит отметить, что иск был подан несколькими юридическими фирмами. В их список входит Hagens Berman Sobol Shapiro, которая участвовала в аналогичных судебных разбирательствах против VW и помогла добиться многомиллиардных компенсаций от производителя автомобилей.



Согласно жалобе, при испытании истцами в реальных условиях автомобилей с двигателем Duramax, выбросы превышали разрешенные законом показатели в два-пять раз. Машины выбрасывают в окружающую среду NOx загрязнители, состоящие из томов азота и кислорода.

Перевод специально для mmgp.ru
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