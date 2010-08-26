Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Сегодня, 00:05
Вчера, 23:08
#
1
• STARTAPer •
Имя:
Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 1,014
УГ: 53
Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Прибыль мобильного оператора Мегафон упала на 53,5 процента
Мобильный оператор Мегафон потерял 53,5 процента чистой прибыли однако цифры все равно внушительные. Прибыль компании составила за первый квартал этого года 4 с половиной миллиарда рублей. Такие цифры предоставил оператор в квартальном финансовом отчете.
Основными причинами, почему компания потеряла прибыль были названы колебания курса рубля и рост расходов.
Доход мобильного оператора снизился на 2,7 процента по сравнению с тем же периодов в прошлом году. В цифровом отображение выручка составила 62 миллиарда рублей. Стоит отметить, что на общем падении позитивно выделился рост дохода от интернета для мобильных операторов. Рост составил почти полтора процента, а доход равен 20,61 миллиарду рублей.
Суммарно Мегафон получил доход в 86,25 миллиардов рублей. Рост в почти 15 процентов произошел после приобретения ценных бумаг Mail.Ru Group.
Падение прибыли так же может быть вызвано высокой конкуренцией, из за которой цены на услуги падают. Рентабельность при этом падает, так же большие отчисления идут дилерским компаниям которые занимаются продажами услуг и товаров Мегафон.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
Вчера, 23:13
#
2
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 416
Благодарностей: 87
УГ: 16
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Монополисты жалуются на конкуренцию?
Вчера, 23:16
#
3
• STARTAPer •
Имя:
Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 1,014
УГ: 53
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
Valensiano
Монополисты жалуются на конкуренцию?
Плохо живется, не хватает на золотые унитазы)
Вчера, 23:20
#
4
Премиум
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,833
Благодарностей: 948
УГ: 22
подарки
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Да, Усманов (а он владеет контрольным пакетом Мегафона) совсем уже забросил свою сотовую компанию. Видеоблогером теперь заделался. Так круче! Недаром говорят - седина в бороду, бес в ребро!
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Вчера, 23:24
#
5
• STARTAPer •
Имя:
Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 1,014
УГ: 53
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
OPLOTT
Да, Усманов (а он владеет контрольным пакетом Мегафона) совсем уже забросил свою сотовую компанию. Видеоблогером теперь заделался. Так круче! Недаром говорят - седина в бороду, бес в ребро!
Представьте как скучно живется человеку в виде неограниченных возможностей
Вчера, 23:31
#
6
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 416
Благодарностей: 87
УГ: 16
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
BiziAlen
Плохо живется, не хватает на золотые унитазы)
С тем как они воруют деньги с помощью того же мобильного интернета, и загоняют в минуса и подают в суды, у них уже все должно быть обшито брильянтами и все золото ими пропитано как изюмом в кексе.
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
OPLOTT
Да, Усманов (а он владеет контрольным пакетом Мегафона) совсем уже забросил свою сотовую компанию. Видеоблогером теперь заделался. Так круче! Недаром говорят - седина в бороду, бес в ребро!
Усманов вообще такое ощущение что всем владеет в этой стране. Не удивительно отчего тут такие последствия такой деятельности
Последний раз редактировалось Valensiano; Вчера в
23:32.
Причина: Добавлено сообщение
Вчера, 23:34
#
7
• STARTAPer •
Имя:
Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 1,014
УГ: 53
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
Valensiano
С тем как они воруют деньги с помощью того же мобильного интернета, и загоняют в минуса и подают в суды, у них уже все должно быть обшито брильянтами и все золото ими пропитано как изюмом в кексе.
Там наверное более глобальные траты на защиту бизнеса идут)
Вчера, 23:46
#
8
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 416
Благодарностей: 87
УГ: 16
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
BiziAlen
Там наверное более глобальные траты на защиту бизнеса идут)
Им походу они не помогут.
Вчера, 23:50
#
9
• STARTAPer •
Имя:
Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 1,014
УГ: 53
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
Valensiano
Им походу они не помогут.
Это уже я не могу предположить
Вчера, 23:54
#
10
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 416
Благодарностей: 87
УГ: 16
Re: Мегафон потерял 53,5 процента прибыли от телекоммуникационного бизнеса
Цитата:
Сообщение от
BiziAlen
Это уже я не могу предположить
Будем посмотреть.
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Сегодня, 00:05