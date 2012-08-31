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Команда Airalab получила $220 000 инвестиций от Satoshi Fund

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Команда Airalab получила $220 000 инвестиций от Satoshi Fund
Команда разработчиков проекта Aira в рамках pre-sale продала 16,5% «Кибернатору», предпосевному фонду компании Satoshi Fund. Как говорится в заявлении Airalab, «Кибернатор» приобрел 165 000 токенов Air за 1100 ETH.


По словам CEO Airalab Сергея Лоншакова, его команда рассчитывает на плодотворное сотрудничество с фондом в части развития проекта и выведения его на вторую фазу ICO.

Цитата:
«Решиться первыми войти в проект на стадии идеи бывает сложно, поэтому мы посчитали, что привлечение одного генезис-инвестора, имеющего репутацию и авторитет в блокчейн-коммьюнити, до начала первой фазы ICO будет полезным», —
сказал Сергей.

Команда Airalab занимается разработкой децентрализованной системы автономных интеллектуальных роботов и проводит первую фазу ICO токенов Air с 25 мая (ориентировочно — 21:00 час Мск время или 3,767,000.00 блока в сети Ethereum) по 11 июня 2017 года.

В рамках первой фазы ICO распределяется 1 млн токенов, которыми в будущем можно будет расплатиться за услуги автономных роботов. Полученные средства будут направлены на создание MVP проекта.

При успешном результате эксперимента по созданию децентрализованной системы роботов токен Air будет являться наиболее важной единицей системы, позволяя не только запускать «умные» контракты, но и содействуя формированию первоначального капитала этой экономики.

Цитата:
«Управляющие фондом «Кибернатор» — Марина Гурьева, Константин Ломашук Дима Стародубцев — отличный пример того, что есть люди фокусирующиеся на ценностном предложении и умеющие распознавать рыночный потенциал блокчейн проектов на ранней стадии», —
добавил Сергей Лоншаков.

Разрабатываемый Airalab проект Aira реализует стандарт экономического взаимодействия человек — робот, робот — робот с помощью унифицированного контракта обязательства и лежит в основе новой «экономики роботов», которая, как сказал ранее в интервью ForkLog Сергей Лоншаков, должна занять свое главенствующее место в глобальной экономике будущего.

Также, специально для канала в ForkLog YouTube Сергей Лоншаков записал видео, на котором продемонстрировал установку образа Aira 0.8.0 на linux-компьютер. Aira версии 0.8.0 дает возможность протестировать подключение различных ROS- совместимых (ros.org) роботов к рынку обязательств, существующему в Ethereum (тестовая сеть KOVAN) для прямой продажи данных с сенсоров.


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