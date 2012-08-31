Рейтинг самых быстрорастущих криптовалют мира

Рынок криптовалют «взбесился»: десятки алькоинов за неделю подорожали во много раз. Невиданные рекорды бьет и сам биткоин, который стоит уже более $2 тысяч. Аналитики компании EXANTE собрали все самые быстрорастущие виртуальные монеты, котировки которых устремились в небеса.



Всего за месяц биткоин подорожал на 80%, с $1250 до 2250, при этом скорость этого роста уже напоминает темпы 2011-2013 годов.



Но важная особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что растет не только биткоин, но и другие криптовалюты («альткоины»). А их уже больше тысячи. Значительная часть альткоинов подорожала за май 2017 года даже не на десятки процентов, а в разы. Некоторые вовсе выросли на несколько порядков, но это малоизвестные валюты, капитализации которых пока ничтожны.



Чтобы посмотреть на ситуацию предметно, мы решили составить рейтинг лидеров роста курсов криптовалют за месяц с 24 апреля по 24 мая. Правда, не всех, а с капитализацией от $10 млн. Таких валют сегодня около сотни.



Рейтинг составлен в порядке убывания месячного роста курсов. В нем использованы материалы сайтов ru.cryptonator.com и coinmarketcap.com.



СЕДЬМОЕ МЕСТО: VERGE



Тикер: XVG

Год основания: 2014

Рост курса за месяц: 513%

Рост курса за год: 3506%

Капитализация: $15 млн

Дневной объем торгов: $2,3 млн





Криптовалюта Verge Криптовалюта Verge

ШЕСТОЕ МЕСТО: SIACOIN



Тикер: SC

Год основания: 2015

Рост курса за месяц: 598%

Рост курса за год: 3625%

Капитализация: $259 млн

Дневной объем торгов: $46 млн





ПЯТОЕ МЕСТО: DIGIBYTE



Тикер: DGB

Год основания: 2014

Рост курса за месяц: 764%

Рост курса за год: 5601%

Капитализация: $136 млн

Дневной объем торгов: $26 млн





ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: STELLAR LUMENS



Тикер: XLM

Год основания: 2014

Рост курса за месяц: 779%

Рост курса за год: 3431%

Капитализация: $552 млн

Дневной объем торгов: $28 млн





ТРЕТЬЕ МЕСТО: LUCKCHAIN



Тикер: BASH

Год основания: 2016

Рост курса за месяц: 1019%

Рост курса за год: -

Капитализация: $13 млн

Дневной объем торгов: $26 тысяч





ВТОРОЕ МЕСТО. BYTECOIN



Тикер: BCN

Год основания: 2014

Рост курса за месяц: 1064%

Рост курса за год: 9400%

Капитализация: $694 млн

Дневной объем торгов: $12 млн





ПЕРВОЕ МЕСТО: REDDCOIN



Тикер: RDD

Год основания: 2014

Рост курса за месяц: 1133%

Рост курса за год: 4405%

Капитализация: $47 млн

Дневной объем торгов: $5 млн





ПУЗЫРЬ ИЛИ ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?



Как мы видим, среди чемпионов есть валюты очень разного калибра – от «новорожденной» LuckChain с капитализацией $13 млн и ничтожным объемом торгов, до зрелых (по меркам алькоинов) ByteCoin и Stellar Lumens с полумиллиардными капитализациями и многомиллионными объемами. Для большинства из них беспрецедентный рост произошел даже не за месяц, а за недавнюю неделю. Исключение составляют Stellar Lumens, которая растет весь май, и LuckChain, которая запрыгнула в команду лидеров буквально за день до написания обзора.



На наших глазах происходит беспрецедентное событие: десятки альткоинов за неделю во много раз увеличили свои курсы. При этом, наблюдается весьма впечатляющий рост курса самого биткоина, который обычно считается конкурентом алькоинов.



Чем закончится этот забег? Окажется ли рост пузырем, или курсы закрепятся на новых позициях? История рынков учит нас осторожности. Когда массы граждан начинают верить, что рост некоторого актива будет вечным, они бросаются скупать его по любым ценам, а затем цена рушится. Так было с МММ в 1993 году, так было с золотом и недвижимостью в середине 2000-х, так было и с биткоином в 2013-2014 годах.



Но сейчас в пользу криптовалют играют объективные внешние факторы. В частности, нынешний рост многие связывают с японским правительственным актом о правовом регулировании криптовалют, фактически легализовавшим их. Акт привел к колоссальному наплыву японских инвесторов, которые по своему национальному менталитету склонны к консолидированному поведению. Если учесть, что в абсолютном исчислении суммарная капитализация альктоинов пока мала, то одних только японских мелких инвесторов было бы достаточно, чтобы обеспечить такой всплеск.



Но найти причину события – не значит спрогнозировать его развитие. Даже если допустить, что основная причина взрыва известна, это не делает известным финал. Более-менее ясны лишь две мировые тенденции: общий рост популярности криптовалют и повышение веса алькоинов среди них (по отношению к биткоину). Остальное неизвестно. Подорожавших альткоинов сотни, и в будущем их курсы могут пойти по-разному. Кто-то закрепит положение, кто-то подешевеет, кто-то вовсе «лопнет».



Понимая эту неопределенность, многие инвесторы «по старинке» инвестируют в биткоин, в росте которого уверенности больше. В сравнении с альткоинами он растет осторожнее. Если курсы чемпионов рейтинга месяц назад на наших графиках выглядят близкими к нулю, то биткоин там уже стоит выше отметки $1000. Но для его многомиллиардной капитализации даже такой рост - это триумф, который тоже может обернуться пузырем, но что-то подсказывает, что с меньшей вероятностью…



Источник Рынок криптовалют «взбесился»: десятки алькоинов за неделю подорожали во много раз. Невиданные рекорды бьет и сам биткоин, который стоит уже более $2 тысяч. Аналитики компании EXANTE собрали все самые быстрорастущие виртуальные монеты, котировки которых устремились в небеса.Всего за месяц биткоин подорожал на 80%, с $1250 до 2250, при этом скорость этого роста уже напоминает темпы 2011-2013 годов.Но важная особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что растет не только биткоин, но и другие криптовалюты («альткоины»). А их уже больше тысячи. Значительная часть альткоинов подорожала за май 2017 года даже не на десятки процентов, а в разы. Некоторые вовсе выросли на несколько порядков, но это малоизвестные валюты, капитализации которых пока ничтожны.Чтобы посмотреть на ситуацию предметно, мы решили составить рейтинг лидеров роста курсов криптовалют за месяц с 24 апреля по 24 мая. Правда, не всех, а с капитализацией от $10 млн. Таких валют сегодня около сотни.Рейтинг составлен в порядке убывания месячного роста курсов. В нем использованы материалы сайтов ru.cryptonator.com и coinmarketcap.com.СЕДЬМОЕ МЕСТО: VERGEТикер: XVGГод основания: 2014Рост курса за месяц: 513%Рост курса за год: 3506%Капитализация: $15 млнДневной объем торгов: $2,3 млнШЕСТОЕ МЕСТО: SIACOINТикер: SCГод основания: 2015Рост курса за месяц: 598%Рост курса за год: 3625%Капитализация: $259 млнДневной объем торгов: $46 млнПЯТОЕ МЕСТО: DIGIBYTEТикер: DGBГод основания: 2014Рост курса за месяц: 764%Рост курса за год: 5601%Капитализация: $136 млнДневной объем торгов: $26 млнЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: STELLAR LUMENSТикер: XLMГод основания: 2014Рост курса за месяц: 779%Рост курса за год: 3431%Капитализация: $552 млнДневной объем торгов: $28 млнТРЕТЬЕ МЕСТО: LUCKCHAINТикер: BASHГод основания: 2016Рост курса за месяц: 1019%Рост курса за год: -Капитализация: $13 млнДневной объем торгов: $26 тысячВТОРОЕ МЕСТО. BYTECOINТикер: BCNГод основания: 2014Рост курса за месяц: 1064%Рост курса за год: 9400%Капитализация: $694 млнДневной объем торгов: $12 млнПЕРВОЕ МЕСТО: REDDCOINТикер: RDDГод основания: 2014Рост курса за месяц: 1133%Рост курса за год: 4405%Капитализация: $47 млнДневной объем торгов: $5 млнКак мы видим, среди чемпионов есть валюты очень разного калибра – от «новорожденной» LuckChain с капитализацией $13 млн и ничтожным объемом торгов, до зрелых (по меркам алькоинов) ByteCoin и Stellar Lumens с полумиллиардными капитализациями и многомиллионными объемами. Для большинства из них беспрецедентный рост произошел даже не за месяц, а за недавнюю неделю. Исключение составляют Stellar Lumens, которая растет весь май, и LuckChain, которая запрыгнула в команду лидеров буквально за день до написания обзора.На наших глазах происходит беспрецедентное событие: десятки альткоинов за неделю во много раз увеличили свои курсы. При этом, наблюдается весьма впечатляющий рост курса самого биткоина, который обычно считается конкурентом алькоинов.Чем закончится этот забег? Окажется ли рост пузырем, или курсы закрепятся на новых позициях? История рынков учит нас осторожности. Когда массы граждан начинают верить, что рост некоторого актива будет вечным, они бросаются скупать его по любым ценам, а затем цена рушится. Так было с МММ в 1993 году, так было с золотом и недвижимостью в середине 2000-х, так было и с биткоином в 2013-2014 годах.Но сейчас в пользу криптовалют играют объективные внешние факторы. В частности, нынешний рост многие связывают с японским правительственным актом о правовом регулировании криптовалют, фактически легализовавшим их. Акт привел к колоссальному наплыву японских инвесторов, которые по своему национальному менталитету склонны к консолидированному поведению. Если учесть, что в абсолютном исчислении суммарная капитализация альктоинов пока мала, то одних только японских мелких инвесторов было бы достаточно, чтобы обеспечить такой всплеск.Но найти причину события – не значит спрогнозировать его развитие. Даже если допустить, что основная причина взрыва известна, это не делает известным финал. Более-менее ясны лишь две мировые тенденции: общий рост популярности криптовалют и повышение веса алькоинов среди них (по отношению к биткоину). Остальное неизвестно. Подорожавших альткоинов сотни, и в будущем их курсы могут пойти по-разному. Кто-то закрепит положение, кто-то подешевеет, кто-то вовсе «лопнет».Понимая эту неопределенность, многие инвесторы «по старинке» инвестируют в биткоин, в росте которого уверенности больше. В сравнении с альткоинами он растет осторожнее. Если курсы чемпионов рейтинга месяц назад на наших графиках выглядят близкими к нулю, то биткоин там уже стоит выше отметки $1000. Но для его многомиллиардной капитализации даже такой рост - это триумф, который тоже может обернуться пузырем, но что-то подсказывает, что с меньшей вероятностью…

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