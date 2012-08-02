Tesla подталкивает страховую отрасль пересмотреть свои продукты

Производитель Tesla вынуждает страховые компании серьезно задуматься об изменение политики страховых продуктов, поскольку автомобили станут безопаснее благодаря технологиям беспилотного вождения. Последний пример — партнерство Farmers Insurance с Tesloop, небольшой каршеринговой компанией, использующей автомобили Tesla для транспортировки клиентов между городами Южной Калифорнии.
Страховая Farmers создала новую политику страхования автомобилей для Tesloop, сократив расходы на страхование на 25% за счет снижении премии за риск. Об этом издательству Business Insider сообщил генеральный директор Tesloop Рахул Соннад. Партнерство дает Farmers уникальную возможность разрабатывать тестовые продукты, чтобы определить, какие страховые полисы можно задействовать вокруг технологий беспилотного вождения.
Стартап Tesloop по-прежнему ограничен масштабами — парк компании включает в себя всего 6 автомобилей Tesla. Но даже такие объемы помогают страховым, таким как Farmers, осознать об изменениях в отрасли из-за автономных транспортных средств. Между прочим, производитель Tesla уже продает автомобили со страховкой в Австралии и Гонконг в рамках общего видения. В один прекрасный день компании может включить страховку в конечную цену всех автомобилей.
Согласно докладу Национального управления безопасностью движения на трассах, частота аварий автомобилей Tesla снизилась на 40% после установки автопилота
, а разработка Tesla Autopilot 2 сделала вождение еще безопаснее. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания хочет быть уверенна в снижении издержек на страховку, пропорциональную уменьшению риска вождения Tesla. Корректировки цен могут навредить страховой отрасли. Согласно отчету мировой аудиторской компании KPMG, сектор страхования автомобилей может сократиться до 40% от нынешнего размера в течение 25 лет
, поскольку автомобили с применением автономных технологий становятся более безопасными.
Покрытие последствий от ДТП полностью автономных автомобилей, скорее всего, переместиться с персонального на коммерческий план, поскольку аварии будут связанны с техническими сбоями. Некоторые производители автомобилей, такие как Volvo, уже согласились принять на себя всю ответственность за полностью автономные машины. Сложнее всего будет определить, чья ответственность за транспортное происшествие, когда автомобиль частично автономный, но водитель по-прежнему находиться за рулем.
Перевод специально для mmgp.ru