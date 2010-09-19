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Интеллектуальная маркетинговая платформа Demandbase привлекла $65 млн инвестиций

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Интеллектуальная маркетинговая платформа Demandbase привлекла $65 млн инвестиций


Интеллектуальная маркетинговая платформа Demandbase привлекла $65 млн. инвестиций, которые возглавили венчурные компании Sageview Capital и Silver Lake Waterman, с участием Adobe Systems, Altos Ventures, Greenspring Associates, Jackson Square Ventures, Scale Venture Partners, Sigma Partners и Split Rock Partners.

Основанная в 2007 году в Сан-Франциско, Demandbase разработала интеллектуальную платформу для маркетингового учета (ABM), которая помогает компаниям искать потенциальных клиентов на основе заранее определенных критериев, таких как доход, сфера деятельности и предыдущие покупательские привычки.



Платформа Demandbase позволяет различным компаниям предоставлять персонализированные онлайн-предложения конкретным людям из других компаний, пытаясь преобразовать их в своих клиентов. Она осуществляет это с помощью своей базы данных, которая сравнивает IP-адреса с имеющейся информацией о компаниях, чтобы пользователи Demandbase могли определить, когда потенциальный клиент посещает определенные веб-сайты или просматривает одно из объявлений. Платформа эффективно сочетает в себе алгоритмы глубокого машинного обучения с огромной базой B2B-данных, что позволяет наладить сотрудничество между компаниями и получить полезную информацию.

До настоящего времени Demandbase привлекла около $93 млн. венчурного финансирования. Текущие инвестиции компания планирует использовать для ускорения внедрения своих систем искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, а также для активного масштабирования собственной деятельности во всем мире.



”Компании ежегодно тратят более $40 млрд. на маркетинговые цели для привлечения клиентов“, – отметил генеральный директор Demandbase Крис Голец. ”ABM обеспечивает гораздо более эффективный способ анализа учетных записей и более четкое согласование маркетинговых затрат с объемами продаж. Мы находимся на переднем крае революции в этой индустрии, и текущее дополнительное финансирование позволит нам ускорить внедрение инноваций в наши ABM-системы, основанные на технологиях искусственного интеллекта, и сделать нашу платформу максимально востребованной для всех B2B-компаний“.

У Demandbase уже имеется несколько крупных клиентов, включая такие известные компании, как Adobe, Dell, Accenture, Oracle и Salesforce.

Среди других игроков из данной индустрии можно отметить следующие стартапы: Engagio, привлекший 22 миллиона долларов в прошлом году; Bizo, который был профинансирован LinkedIn еще в 2014 году; Madison Logic, проданный частной акционерной компании в конце 2016 года.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/25/b...es-65-million/

https://text.ru/antiplagiat/59271a1c6abe9
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