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Обвал в украинской промышленности ускоряется

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Старый Сегодня, 21:59
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
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Обвал в украинской промышленности ускоряется


В машиностроении и тяжелой промышленности намечается полный упадок, но вместе с тем повышается активность в аграрном секторе и легкой промышленности.

Когда власть страны решил блокировать торговлю с ОРДЛО, многие эксперты отмечали, то что это станет отправной точкой для спада промышленного производства. Так оно и произошло, в апреле 2017-го года промышленное производство в стране упало на 6,1%.

Самое большое падение соответственно зафиксировали в добыче угля минус 22%, производство стали упало на 8,2%, производство чугуна сократилось на 28,7%, полуфабрикатов из стали стало меньше на 40%, и прокат черных металлов дал показатель в минус 25%.

Как видим из этих показателей с металлургией у нас немалые проблемы, и они скорей всего будут продолжаться.

Но, не все так плохо, есть отрасли, где идет рост, это производство продуктов, которое в апреле текущего года выросло на 3,1%. Также положительная динамика наблюдается в легкой промышленности.
Но если брать производство по отдельным видам продукции, то некоторые отрасли показали большой рост. Например, производство мяса птицы выросло на 31%, производство подсолнечного масла увеличилось на 18%, а маргарина на 45%.

А вот если обратить внимание на украинское машиностроение, то наблюдается такая ситуация, что производство комплектующих для разного рода производств растет. И, как правило, идет на экспорт в страны Евросоюза. Но при этом производство готовой продукции с высокой прибавочной стоимостью, падает от года к году.

Специально для mmgp.ru
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Адрон на форуме  
Старый Сегодня, 22:21
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,461
Благодарностей: 5,775
Записей в блоге: 2
УГ: 9
КП: 0.227
Re: Обвал в украинской промышленности ускоряется
Цитата:
Сообщение от Адрон Посмотреть сообщение
Когда власть страны решил блокировать торговлю с ОРДЛО
Расшифруйте пожалуйста мне, темному человеку, что такое ОРДЛО?
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