Обвал в украинской промышленности ускоряется

В машиностроении и тяжелой промышленности намечается полный упадок, но вместе с тем повышается активность в аграрном секторе и легкой промышленности.
Когда власть страны решил блокировать торговлю с ОРДЛО, многие эксперты отмечали, то что это станет отправной точкой для спада промышленного производства. Так оно и произошло, в апреле 2017-го года промышленное производство в стране упало на 6,1%.
Самое большое падение соответственно зафиксировали в добыче угля минус 22%, производство стали упало на 8,2%, производство чугуна сократилось на 28,7%, полуфабрикатов из стали стало меньше на 40%, и прокат черных металлов дал показатель в минус 25%.
Как видим из этих показателей с металлургией у нас немалые проблемы, и они скорей всего будут продолжаться.
Но, не все так плохо, есть отрасли, где идет рост, это производство продуктов, которое в апреле текущего года выросло на 3,1%. Также положительная динамика наблюдается в легкой промышленности.
Но если брать производство по отдельным видам продукции, то некоторые отрасли показали большой рост. Например, производство мяса птицы выросло на 31%, производство подсолнечного масла увеличилось на 18%, а маргарина на 45%.
А вот если обратить внимание на украинское машиностроение, то наблюдается такая ситуация, что производство комплектующих для разного рода производств растет. И, как правило, идет на экспорт в страны Евросоюза. Но при этом производство готовой продукции с высокой прибавочной стоимостью, падает от года к году.
Специально для mmgp.ru