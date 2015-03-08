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Компания "ВОЛЯ" купила интернет провайдера Airbites

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Компания "ВОЛЯ" купила интернет провайдера Airbites


Интернет провайдер Airbites перешел во владения компании "ВОЛЯ"

Провайдер Airbites предоставляет телекоммуникационные услуги на Западной Украине, в частности в Ивано-Франковске, Львове и других городах, и на Восточной Украине в Харькове. Сделка между компанией ВОЛЯ и Airbites уже состоялась, а с 1.07 2017 все абоненты регионального провайдера перейдут под бренд "Воля". Предполагается, что все существующие абоненты Airbites смогут сохранить свои тарифные планы и повышаться они для старых абонентов не будут.

По мнению представителей пресс-службы Воли такая сделка поможет укрепить свои места на рынке интернет услуг в Ровно, Луцке, Харькове, Львове и Хмельницком. Не смотря на то, что бывшим абонентам Airbites будут доступны все новые услуги Воли, такие как цифровое телевидение до 150 каналов, кинотеатр онлайн, высокоскоростной интернет и другое, все абоненты по своему желанию могут остаться на старых тарифных планах.

За последние три года Воля инвестировала в свое развитие более полутора миллиарда гривен. Деньги пошли на новые предложения, модернизацию интернет сетей, свитчи, ТКД и другое оборудование.


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Метки
интернет, покупка, украина
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