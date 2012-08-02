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Стоимость Amazon выросла на 1,7%, скоро акции будут дороже $ 1000

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Стоимость Amazon выросла на 1,7%, скоро акции будут дороже $ 1000
15 мая 1997 году были опубликованы акции Amazon. В тот момент у компании не было четкого плана по достижению прибыльности, а крупные книжные магазины, такие как Barnes & Noble, работающие на рынке более ста лет, угрожали новому бизнесу.



В течение восьми последних кварталов Amazon получала прибыль. Ранее компания приносила убыток, постоянно «выбрасывая» деньги на расширение и захват новых рынков. Получение прибыли, в основном, связанно с усилением позиций облачной вычислительной платформы Amazon Web Services. Более популярный и менее прибыльный сегмент розничной торговли также заставил крупные компании, такие как Walmart, быстрее адаптироваться к предпочтениям потребителей.

За последний год акции технологического гиганта Amazon выросли на 41%, а за 20 лет с момента выхода на IPO — более чем на 50,000%. Посмотрите на этот впечатляющий график роста:



Перевод специально для mmgp.ru
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