Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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2xPRO - 2xpro.ru

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 21:23
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 199
Благодарностей: 13
УГ: 1
КП: 0.000
2xPRO - 2xpro.ru

Я не создатель/админ данного проекта

Старт проекта 25.05.2017

"2xPRO - это инвестиционный фонд с инновационными разработками и идеями, направленный на обогащение инвесторов и долгосрочное существование системы в целом!
В 2xPRO существует множество интересных функций, благодаря которым Вы cможете не беспокоиться за вложенные средства и иметь хорошую прибыль спустя маленький промежуток времени."


Маркетинг: 25% за 24 часа
Минимальный вклад: 10 р
Максимальный вклад: 1 000р
Принимает: Payeer
Тип выплат: Автоматические
Реф-программа: 10%

Мой вклад
Дата операции: 25 Май 2017 19:04
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Магазин: 2xpro.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
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alex investor на форуме  
Старый Сегодня, 21:36
#2
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4,009
Благодарностей: 2,585
УГ: 2
КП: 0.312
подарки
Re: 2xPRO - 2xpro.ru
payeer + домен ру = без комментариев.
И разве тут почас?
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Tati Tishmann вне форума  
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Alexvv11 (Сегодня), kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:16
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,744
Благодарностей: 3,724
УГ: 10
КП: 0.076
подарки
Re: 2xPRO - 2xpro.ru
Цитата:
Сообщение от Tati Tishmann Посмотреть сообщение
И разве тут почас?
А какая разница, всё равно мимо
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Alexvv11 на форуме  
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Tati Tishmann (Сегодня)
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