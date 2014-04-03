2xPRO - 2xpro.ru

Я не создатель/админ данного проекта
Старт
проекта 25.05.2017
"2xPRO - это инвестиционный фонд с инновационными разработками и идеями, направленный на обогащение инвесторов и долгосрочное существование системы в целом!
В 2xPRO существует множество интересных функций, благодаря которым Вы cможете не беспокоиться за вложенные средства и иметь хорошую прибыль спустя маленький промежуток времени."
Маркетинг: 25% за 24 часа
Минимальный вклад: 10 р
Максимальный вклад: 1 000р
Принимает: Payeer
Тип выплат: Автоматические
Реф-программа: 10%
Мой вклад
Дата операции: 25 Май 2017 19:04
ID операции: 357773479
Тип операции: перевод
Магазин: 2xpro.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p
Посмотреть/Инвестировать: https://goo.gl/nX6Vyn