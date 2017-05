OPLOTT Премиум



Стартап Unlockd привлёк $23 млн в свой сервис по просмотру рекламы на смартфонах



Австралийский стартап Анлокд ("



А кроме того, в этом раунде финансирования участвовала австралийская инвестиционная компания Alium Capital вложившая в этот стартап свои средства, который даёт рекламу от своих рекламодателей на смартфонах на базе Android и причём в очень "кратком" режиме (сразу после разблокировки экрана).



И вот как пишет австралийское "Финансовое Обозрение": действующие инвесторы также увеличили свои доли акций в этом раунде финансирования и это были такие бизнес-ангелы как: Лаклан Мердок (Lachlan Murdoch), Питер Гаммелл (Peter Gammel), Маргарет Джексон (Margaret Jackson), а также председатель правления Citibank Australia г-н Сэм Мостин (Sam Mostyn) и основатели интернет-компании "Catch of the Day" Хэзи и Габби Лейбович.



С момента своего основания в 2015 году этот стартап уже привлёк на своё развитие 37 млн долл. США, хотя до сих он так и не раскрыл пока полную оценочную стоимость компании.



Подразделения этого стартапа из Мельбурна уже присутствуют в США, Великобритании и в некоторых странах Карибского бассейна; между тем соучредитель и главный исполнительный директор стартапа Unlockd г-н Мэтт Бэрриман (Matt Berriman) заявил, что они собираются использовать новое соглашение о финансировании, чтобы "оказать поддержку ценному новому партнеру" для экспансии в данном регионе.



Как сказал г-н Бэриманн: "Азия всегда была стратегической целью для нас, но мы были терпеливы, чтобы обеспечить правильную стратегию входа на этот рынок, включая сотрудничество с сильным местным партнером".



И кроме того он добавил: "Мы всегда знали, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет для нас именно ключевым регионом".



Сообщается, что телекоммуникационная группа Axiata Group владеет мобильными операторами в Малайзии, Индонезии, Шри-Ланке, Бангладеш, Камбодже, Непале, Индии и Сингапуре.



Перевод специально для mmgp.ru



