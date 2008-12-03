Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 25.05.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Поиск инвестора в проект
Здравствуйте!

Я новичок на форуме, так что особо не пинайте

В общем, около 9 лет являюсь владельцем англоязычного банковского проекта, основным информационным контентом которого является каталог банков, пресс-релизы участников, а также рейтинги. Текущая посещаемость – около 2 000 хостов/сутки. Проектом занимался в свободное от основной работы время, без каких-либо сторонних инвестиций. Монетизации проекта нет (за исключением адсенса), т.е. платных пакетов нет, баннерная реклама прямым реклам не продается.

Также налажены медиа-партнерские соглашения с более чем 10 организаторами международных мероприятий в финансовой сфере (в среднем, 2-3 мероприятия в месяц; соглашения бартерные).

Тем не менее, планируется переход на более профессиональный уровень. В частности, в планах развитие HR-системы по найму персонала в финансово-банковской сфере. Это продиктовано тем, что посетители сайта частенько присылают свои резюме, предполагая, что CV отправляется непосредственно в банковское учреждение. Готовый софт есть.

Каким образом лучше привлечь средства в дальнейшее развитие (до $100-150к)?
А. Поиск бизнес-ангела.
Б. Коллективное финансирование (краудфандинг).
В. За счет собственных средств (дальнейшее медленное развитие).

Куда будут направлены инвест. средства: создание рабочей команды, продвижение сервиса.

Интересно мнение участников форума.

P.S. Посмотрел российские краундфандинговые платформы (shareinstock.com, simex.bz) и не обнаружил на них какой-либо активности за последнее время. Есть ли реально работающие альтернативы указанным площадкам?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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