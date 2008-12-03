Поиск инвестора в проект

Здравствуйте!
Я новичок на форуме, так что особо не пинайте
В общем, около 9 лет являюсь владельцем англоязычного
банковского проекта, основным информационным контентом которого является каталог банков, пресс-релизы участников, а также рейтинги. Текущая посещаемость – около 2 000 хостов/сутки. Проектом занимался в свободное от основной работы время, без каких-либо сторонних инвестиций. Монетизации проекта нет
(за исключением адсенса), т.е. платных пакетов нет, баннерная реклама прямым реклам не продается.
Также налажены медиа-партнерские соглашения с более чем 10 организаторами международных мероприятий в финансовой сфере (в среднем, 2-3 мероприятия в месяц; соглашения бартерные).
Тем не менее, планируется переход на более профессиональный уровень. В частности, в планах развитие HR-системы по найму персонала в финансово-банковской сфере. Это продиктовано тем, что посетители сайта частенько присылают свои резюме, предполагая, что CV отправляется непосредственно в банковское учреждение. Готовый софт есть.
Каким образом лучше привлечь средства в дальнейшее развитие (до $100-150к)?
А. Поиск бизнес-ангела.
Б. Коллективное финансирование (краудфандинг).
В. За счет собственных средств (дальнейшее медленное развитие).
Куда будут направлены инвест. средства: создание рабочей команды, продвижение сервиса.
Интересно мнение участников форума.
P.S. Посмотрел российские краундфандинговые платформы (shareinstock.com, simex.bz) и не обнаружил на них какой-либо активности за последнее время. Есть ли реально работающие альтернативы указанным площадкам?