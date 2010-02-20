Ваши товары в магазине MMGP

Товар в магазин форума MMGP
может добавить любой желающий, как это сделать:
1. Нажимаем на кнопку "добавить свой товар"
2. Заполняем все поля, загружаем картинку
3. Товар отправляется на модерацию, о чем сообщается в ЛС на форуме.
4. После проверки товар добавляется/отправляется на доработку/удаляется
5. Добавленный в магазин товар становится доступным для покупки пользователями.
6. При покупке товаров пользователями комиссия форума составляет 10% от указанной стоимости товара, остальную сумму пользователь получает на свой счет в поинтах.
Список недопустимых товаров будем составлять по ходу их появления, пока к продаже допускаются любые цифровые товары.