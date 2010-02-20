Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ваши товары в магазине MMGP

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Старый Сегодня, 20:03
#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,655
Благодарностей: 2,999
Записей в блоге: 1
УГ: 5
подарки
награды Волшебный горшочек 
Ваши товары в магазине MMGP

Товар в магазин форума MMGP может добавить любой желающий, как это сделать:

1. Нажимаем на кнопку "добавить свой товар"



2. Заполняем все поля, загружаем картинку



3. Товар отправляется на модерацию, о чем сообщается в ЛС на форуме.
4. После проверки товар добавляется/отправляется на доработку/удаляется
5. Добавленный в магазин товар становится доступным для покупки пользователями.
6. При покупке товаров пользователями комиссия форума составляет 10% от указанной стоимости товара, остальную сумму пользователь получает на свой счет в поинтах.

Список недопустимых товаров будем составлять по ходу их появления, пока к продаже допускаются любые цифровые товары.
__________________
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Граф вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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