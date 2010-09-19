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Prumentum привлек $25 млн для своей роботизированной инвестиционной платформы

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Prumentum привлек $25 млн для своей роботизированной инвестиционной платформы


Новый стартап по управлению активами с названием Prumentum Group выходит на рынок со своим уникальным ценным предложением, стремясь объединить передовые возможности робосоветников с огромным опытом людей, являющихся профессиональными консультантами по инвестициям. Для этого компания создала высокотехнологичную платформу и привлекла 25 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Кроме того, Prumentum Group приобрела миноритарную долю в инвестиционно-консалтинговой фирме Plancorp.

В течение последних 18 месяцев команда Prumentum активно работала над своей стратегией, чтобы обеспечить эффективное сочетание инновационных технологий и рекомендаций опытных экспертов, что по ее мнению позволит лучше обслуживать пользователей, чем другие финансовые компании.

С одной стороны, компания работает над уникальной высокотехнологичной платформой с названием BrightPlan, которая собирается конкурировать с такими проектами, как Wealthfront и Betterment в сфере робоконсультирования. Данная платформа была создана командой из бывших сотрудников крупнейших компаний Силиконовой долины, включая Salesforce и Cisco.

Также Prumentum приобрела миноритарную долю в Plancorp – инвестиционно-консалтинговой компании, которая уже имеет большой объем активов под своим управлением (в размере 3,6 миллиарда долларов). Компания Plancorp, обслуживающая различные учреждения, частных лиц и семьи с высоким уровнем дохода, имеет огромный многолетний опыт работы, что позволяет ей эффективно помогать клиентам достигать своих финансовых целей.

По словам соучредителя и генерального директора Prumentum Мартина Де Бира, его стартап купил 40% акций Plancorp, с возможностью дальнейшего приобретения до 100% акций этой компании.

Prumentum рассчитывает, что ее инновационная платформа поможет Plancorp эффективно управлять финансовыми активами многих своих клиентов. Кроме того, сотрудничество с данной консалтинговой фирмой позволит платформе Brightplan выйти за рамки простого перебалансирования и оптимизации инвестиционных счетов с помощью передовых технологий и предложить более глубокий уровень финансовых консультаций для всех своих пользователей.


”Мы применяем методику финансового планирования, которую компания Plancorp успешно использует уже на протяжении десятилетий, и теперь мы сможем донести ее до всех своих пользователей, независимо от размера их инвестиций“, – отметил Де Бир.

Стартап Prumentum был основан бывшим вице-президентом Cisco Мартином Де Биром, руководившим общей деятельностью данной компании, а также серийным венчурным предпринимателем Робертом Уоллесом.

Вначале они развивали компанию на свои деньги, а позже привлекли инвестиции в посевном раунде, которые затем использовали, чтобы приобрести миноритарную долю в Plancorp. Но когда пришло время запустить первый раунд финансирования, компания обратилась к таким семейным офисам, как The Cynosure Group и Fremont Group, вместо того, чтобы привлекать более традиционные венчурные фонды.

”Нам очень повезло, что мы смогли собрать уникальный список инвесторов, многие из которых являются одними из самых успешных семейных бизнесов Америки“, – комментирует Де Бир.

Он также сообщил, что инвестиционные планы семейных офисов больше соответствуют модели бизнеса, который он планирует развивать, в отличие от венчурных капиталистов, которые ожидали бы от стартапа достижения определенных показателей ликвидности.

Хотя Prumentum и выходит на рынок с комбинированной стратегией, это не единственный стартап, который использует подобную модель, так как клиенты все чаще ищут для управления своим капиталом эффективное сочетание передовых технологий и финансовых консультаций со стороны людей.

Ранее в текущем году другая компания Betterment объявила о том, что она начнет предоставлять финансовых консультантов для всех своих пользователей в качестве дополнения к своим робосоветникам. Тем временем SoFi, начавшая свою деятельность с индустрии кредитования, также запустила сервис по управлению активами, в котором эффективно сочетаются индивидуальные и пенсионные счета с персональными рекомендациями людей, получивших лицензию финансовых консультантов.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/25/pr...plan-plancorp/

https://text.ru/antiplagiat/5926f4b5a77cf
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Старый Сегодня, 20:12
#2
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Re: Prumentum привлек $25 млн для своей роботизированной инвестиционной платформы
Через что они привлекают? IPO?
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