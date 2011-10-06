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ЦБ в июне представит налогообложение биткоина

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Старый Сегодня, 19:35
#1
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ЦБ в июне представит налогообложение биткоина

Москва, 25 мая - "Вести.Экономика". ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Минфин через месяц представят пакет нормативных документов по налогообложению криптовалюты bitcoin как цифрового товара, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Цитата:
"Мы два месяца назад провели совещание с министерствами и ведомствами, как идентифицировать частные криптовалюты, которые уже по факту имеют хождение по территории России. Наше предложение такое - относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", -
отметила Скоробогатова.

Цитата:
"Предложение было поддержано всеми министерствами и ведомствами. Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность", -
пояснила она.

Из действующих в мире криптовалют самой распространенной является bitcoin, хотя многие страны накладывают на ее использование серьезные ограничения, особенно в Китае.

Впрочем, Народный банк Китая рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты и даже сделал в этом направлении пробные шаги.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 20:49
#2
Интересующийся
 
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Сообщений: 402
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Re: ЦБ в июне представит налогообложение биткоина
Госдура облажила или облажалась, как будет правильно?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Минфин
Товарища майора забыли спросить?
Пару слов о вашей собачей жизни
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Последний раз редактировалось Valensiano; Сегодня в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Valensiano на форуме  
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