ЦБ в июне представит налогообложение биткоина

Москва, 25 мая - "Вести.Экономика". ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Минфин через месяц представят пакет нормативных документов по налогообложению криптовалюты bitcoin как цифрового товара, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
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"Мы два месяца назад провели совещание с министерствами и ведомствами, как идентифицировать частные криптовалюты, которые уже по факту имеют хождение по территории России. Наше предложение такое - относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", -
отметила Скоробогатова.
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"Предложение было поддержано всеми министерствами и ведомствами. Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность", -
пояснила она.
Из действующих в мире криптовалют самой распространенной является bitcoin, хотя многие страны накладывают на ее использование серьезные ограничения, особенно в Китае.
Впрочем, Народный банк Китая рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты и даже сделал в этом направлении пробные шаги.