Raysafe LTD - raysafe.biz Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 25/05/2017



языки: EN / RU / CN



Новый проект: Raysafe LTD







Описание программы

Цитата: Наша компания изначально занималась непосредственно разработкой проектов создания солнечных электростанций на всех уровнях, охватывая потребителей со всего мира – как домашние хозяйства, так и крупные площади под промышленные электростанции. Тем не менее, мы столкнулись с проблемой недостаточности инвестиций – вложиться в зелёную энергетику хочет каждый, но не каждый способен иметь достаточно средств для того, чтобы такой проект начал приносить прибыль.

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: RAYSAFE LTD

+ Address: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX

+ Phone number: +447 800-76-76-90

+ Email: admin@raysafe.biz + Инвестиционные планы:

Цитата: 3% for 60 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$50000

* Реф. программа: 5-2-1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM

Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM



IP Address: - 186.2.161.123 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-03-29 - Expires on 2018-03-28 - Updated on 2017-05-07

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14326731. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Raysafe LTD User MYHYIPSNET.. Date: 16:39 25.05.17. Batch: 177154334.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

