Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Raysafe LTD - raysafe.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:30
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,101
Благодарностей: 409
УГ: 11
КП: 0.000
подарки
Raysafe LTD - raysafe.biz
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 25/05/2017

языки: EN / RU / CN

Новый проект: Raysafe LTD



Описание программы
Цитата:
Наша компания изначально занималась непосредственно разработкой проектов создания солнечных электростанций на всех уровнях, охватывая потребителей со всего мира – как домашние хозяйства, так и крупные площади под промышленные электростанции. Тем не менее, мы столкнулись с проблемой недостаточности инвестиций – вложиться в зелёную энергетику хочет каждый, но не каждый способен иметь достаточно средств для того, чтобы такой проект начал приносить прибыль.

+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: RAYSAFE LTD
+ Address: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
+ Phone number: +447 800-76-76-90
+ Email: admin@raysafe.biz
+ Инвестиционные планы:
Цитата:
3% for 60 days


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $10-$50000
* Реф. программа: 5-2-1%
* DDoS защита: DDOS-GUARD
* Скрипт: GoldCoders - Licensed
* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL
* Выплаты: Instant

+ Whois
Цитата:
Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM

IP Address: - 186.2.161.123 is hosted on a dedicated server
IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd

Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain: Created on 2017-03-29 - Expires on 2018-03-28 - Updated on 2017-05-07

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14326731. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Raysafe LTD User MYHYIPSNET.. Date: 16:39 25.05.17. Batch: 177154334.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sum iskorka
Фриланс или удаленная работа. Что предпочтительнее?
От sum iskorka в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар woodywood
Новичкам
От woodywood в разделе «Сибирский Червонец (SIBcoin)»
Аватар Столяров
extranetinvestment.com- Новичкам! В подарок места с оплатой 5-7 месяцев
От Столяров в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар vertex432
Credit-ex.ru - Биржа кредитов
От vertex432 в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар AMALE
ПАММ-счет 2.0 TraderForex:634190 (Forex-Trend)
От AMALE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар lannna
Стартап Yotpo привлекает $22 млн
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,620
Тем
471,136
Сообщений
11,655,208

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube