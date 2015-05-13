Billtrust привлек $50 млн для платформы управления и автоматизации счетов компаний

Стартап Billtrust, расположенный в Гамильтоне (штат Нью-Джерси), привлек $ 50 млн финансирования для платформы управления счетами.
Инвестиционный раунд был закрыт компанией Riverwood Capital Management. Благодаря проведенному финансированию, партнер Riverwood Capital Management Франсиско Альварес-Демальде, присоединится к совету директоров Billtrust. Компания планирует использовать привлеченный капитал для разработки новых продуктов и для выхода на европейский рынок.
Основанная в 2001 году под руководством Флинта Лейна (сейчас генеральный директор), Billtrust помогает компаниям улучшить свои финансовые показатели за счет автоматизации денежных потоков, что поможет повысить операционную эффективность и улучшить маркетинг компаний.
Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 54 млн венчурных инвестиций, закрыв 3 раунда финансирования.
Специально для MMGP.RU