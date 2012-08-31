Даркнет-маркет AlphaBay будет принимать Zcash

Крупнейший маркетплейс даркнета AlphaBay анонсировал поддержку криптовалюты Zcash. Опция будет доступна с 1 июля 2017 года. Соответствующее заявление размещено на Reddit.
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«Принимая во внимание нынешнее положение дел в сети биткоина, мы считаем, что добавление новых валют является необходимостью. Несколько месяцев назад нас уже спрашивали, собираемся ли мы добавить Zcash, и теперь мы решили пойти на этот шаг: с 1 июля опция оплаты Zcash будет доступна», —
говорится в заявлении AlphaBay.
Администраторы маркетплейса напоминают, что продавцам необходимо внести соответствующие изменения в настройки своих аккаунтов, чтобы добавить такую опцию. Сделать это можно будет уже с завтрашнего дня.
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«В последнее время цена Zcash растет, и мы верим, что эта валюта обладает хорошим потенциалом», —
добавили в AlphaBay.
Одновременно с этим оператор маркетплейса призывает пользователей по возможности пользоваться альтернативными криптовалютами, по крайней мере до тех пор, пока биткоин-сообщество не придет к столь необходимому консенсусу в вопросе масштабирования сети.
Также команда AlphaBay сообщила, что готовит новые обновления функционала платформы.
Напомним, с 1 мая на AlphaBay появилась возможность рассчитываться Ethereum.
Ранее в этом месяце о своем отказе от биткоина и переходе на Litecoin сообщила социальная сеть Yours.