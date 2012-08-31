Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Даркнет-маркет AlphaBay будет принимать Zcash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:10
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,045
Благодарностей: 749
УГ: 14
КП: 0.314
подарки
Даркнет-маркет AlphaBay будет принимать Zcash
Крупнейший маркетплейс даркнета AlphaBay анонсировал поддержку криптовалюты Zcash. Опция будет доступна с 1 июля 2017 года. Соответствующее заявление размещено на Reddit.

Цитата:
«Принимая во внимание нынешнее положение дел в сети биткоина, мы считаем, что добавление новых валют является необходимостью. Несколько месяцев назад нас уже спрашивали, собираемся ли мы добавить Zcash, и теперь мы решили пойти на этот шаг: с 1 июля опция оплаты Zcash будет доступна», —
говорится в заявлении AlphaBay.

Администраторы маркетплейса напоминают, что продавцам необходимо внести соответствующие изменения в настройки своих аккаунтов, чтобы добавить такую опцию. Сделать это можно будет уже с завтрашнего дня.

Цитата:
«В последнее время цена Zcash растет, и мы верим, что эта валюта обладает хорошим потенциалом», —
добавили в AlphaBay.

Одновременно с этим оператор маркетплейса призывает пользователей по возможности пользоваться альтернативными криптовалютами, по крайней мере до тех пор, пока биткоин-сообщество не придет к столь необходимому консенсусу в вопросе масштабирования сети.

Также команда AlphaBay сообщила, что готовит новые обновления функционала платформы.

Напомним, с 1 мая на AlphaBay появилась возможность рассчитываться Ethereum.

Ранее в этом месяце о своем отказе от биткоина и переходе на Litecoin сообщила социальная сеть Yours.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Даркнет-маркет AlphaBay анонсировал поддержку Ethereum Анна Чернобай Ethereum 2 03.05.2017 17:42
35 биткоинов: даркнет-площадка AlphaBay заплатила неизвестному за молчание bizneser Новости криптовалют 0 06.03.2017 22:34
Zcash можно будет покупать банковской картой Анна Чернобай Новости криптовалют 8 06.11.2016 19:30
Devcon2: Как алхимия Zcash будет работать с Эфириумом clipman77 Новости криптовалют 0 27.09.2016 18:35
Google будет принимать биткойны Bayan4eg Новости криптовалют 9 28.02.2015 21:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
worldearn - worldearn.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FTPPSFTP
Пенсия трехкратно изменится для тех, кто...
От FTPPSFTP в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dm0ors
ПАММ-счет EBA^596338 (ForexTrend)
От dm0ors в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Prezident
Угадай курс AUD/CAD на 02.03.2012 00:00(Спонcор FXOpen)
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Алексей Жарко
МММ-международный финансовый экстремизм...
От Алексей Жарко в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Крупнейший контейнерный морской перевозчик Южной Кореи - банкрот
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,620
Тем
471,136
Сообщений
11,655,205

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube