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Новые рекорды: Bitcoin преодолел черту $ 2,500, $ 2,600 и $ 2,700

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Новые рекорды: Bitcoin преодолел черту $ 2,500, $ 2,600 и $ 2,700
Быстрый рост Биткоина продолжается. В результате чего в четверг цена криптовалюты впервые преодолела черту в $ 2,500, $ 2,600 и $ 2,700. Сегодня максимальная цена составляла $ 2,749 за монету.



В четверг Биткоин вырос на 11,2% или на $ 270 за монету. Стоит отметить, что цена росла в 27 из 30 торговых сессий, а за это время монета подорожала на 130%. После закрытия биржи во вторник, Bitcoin предварительно вырос на 20%. Причиной этому стало известие о том, что группа Digital Currency, куда входит 56 компаний из 21 страны мира, достигла соглашения о масштабировании на конференции Consensus 2017 в Нью-Йорке.

Соглашение было последней хорошей новостью для криптовалюты. В начале апреля Япония узаконила Биткоин в качестве платежного средства. Кроме того, крупнейший онлайн-магазин России UImart заявил, что начнет принимать Bitcoin. Хотя официально Россия заявила, что не будет изучать криптовалюту до 2018 года. Сейчас рынок ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, отменит ли она свое решение по обменному фонду Bitcoin от близнецов Winklevoss. Биржа SEC согласилась пересмотреть решение насчет биржи, но пока не объявила, отменит ли уже опубликованный отказ.

С начала 2017 года Bitcoin вырос в цене на 180%.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 18:53.
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