zodiak-group.com - Zodiak-Group

Я не создатель/админ данного проекта.
Zodiak-Group
Среднедоходный проект с одним тарифом и моментальными выплатами. После открытия вклада вы будете получать 6.5% в сутки на протяжении 22 рабочих дней. Минимальный размер инвестиции — 10 долларов.
✈ Старт: 23.05.17 в 16:00 по МСК
Маркетинг: 6.5% в день на 30 дней (общая доходность 143%)
Депозит включен в выплаты.
Начисления по рабочим дням.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 250 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.65 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Тип выплат: Perfect Money, Payeer - инстант, Bitcoin - ручные
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Регистрация в проекте
Депозит: