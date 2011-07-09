Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

zodiak-group.com - Zodiak-Group

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:40
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 927
Благодарностей: 50
УГ: 21
КП: 0.211
zodiak-group.com - Zodiak-Group
Я не создатель/админ данного проекта.



Zodiak-Group

Среднедоходный проект с одним тарифом и моментальными выплатами. После открытия вклада вы будете получать 6.5% в сутки на протяжении 22 рабочих дней. Минимальный размер инвестиции — 10 долларов.
✈ Старт: 23.05.17 в 16:00 по МСК
Маркетинг: 6.5% в день на 30 дней (общая доходность 143%)
Депозит включен в выплаты.
Начисления по рабочим дням.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 250 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.65 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Тип выплат: Perfect Money, Payeer - инстант, Bitcoin - ручные
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS

Регистрация в проекте



Депозит:

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 19:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,498
Благодарностей: 11,165
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: zodiak-group.com - Zodiak-Group
выглядит симпатишно, но техника слабая - 20и-баксовый клоуд с полугодичным ссл, "админский" скрипт...
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт Zodiak:191 (TenkoFX) Karudo Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 8 20.11.2015 13:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар besenok
Chocolate - chocolate-shop.cc
От besenok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Правила торговли на Форекс.
От Stalker86 в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватар Anarxist24
БА "Web Garant" (непубличный) - webgarant.info
От Anarxist24 в разделе «Shareholder.ru - интернет биржа»
Аватар kral85
Гражданин Румынии арестован за похищение более $900 тыс. с банкоматов в США
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
ЖД Монополист - zd-man.ru - экономическая игра
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
StarPlusInvest - starplusinvest.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,620
Тем
471,136
Сообщений
11,655,205

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube