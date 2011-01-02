ЦБ РФ предложил считать криптовалюты цифровым товаром

Банк России предлагает считать криптовалюты, в том числе биткоин, цифровым товаром, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, два месяца назад регулятор обсудил вопрос частных криптовалют с заинтересованными ведомствами: Минфином, Минэкономразвития и силовыми структурами.
"Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", — сказала Скоробогатова на заседании рабочей группы в Госдуме, добавив, что инициативу ЦБ поддержали все министерства.
"Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность", — добавила замглавы Центробанка.
Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, поскольку подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма.
Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена. Минфин готовил законопроект об уголовной ответственности за использование криптовалют, однако позже было принято решение отказаться от столь жестких мер.
В последнее время курс биткоина к доллару бьет исторические рекорды. За год криптовалюта подорожала примерно в пять раз: сейчас она торгуется в районе 2700 долларов.
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