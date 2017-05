veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,376 Благодарностей: 1,703 УГ: 21 КП: 0.128 подарки

Около 19000 человек в Миссури не получат мед.помощь в случае отказа от Obamacare



Blue Cross и Blue Shield of Kansas City это последние страховые компании, которые объявили о выходе из Obamacare в следующем году, ссылаясь на большие потери и неопределенности. Все это оставит около 19000 жителей Западного Миссури без страховок, пока не появятся другие страховщики.



Компания, которая имеет около 67,000 застрахованных в 32 странах и оказывает услуги в Миссури и Канзасе, в основном в районе Канзас-Сити, сообщила что от Obamacare потеряла в течение трех лет более 100 миллионов долларов после запуска программы.



"С 2014 года мы израсходовали значительные ресурсы для того чтобы предложить застрахованным по программе Obamacare увеличенный доступ к качественным медицинским услугам для сообщества Канзас-Сити," сказал Данетт Уилсон, главный исполнительный директор страховой компании. "Это неприемлемо для нашей компании. Мы несем ответственность перед своими членами и обществом в целом, чтобы оставаться стабильными и безопасными, и неопределенное направление этого рынка является препятствием для нашего дальнейшего участия".



Blue Cross of Kansas City, которая перестала работать с программой Obamacare, присоединилась к растущему списку других страховщиков, которые покидают рынок. Humana (HUM) and Aetna (AET) сказали, что они отказались от оставшихся рынков, где они продавали в этом году сертификаты по Obamacare. Wellmark Blue Cross Blue Shield заявил, что не будет участвовать в Obamacare в следующем году.



Особенностью Blue Cross of Kansas City's является то, что Blue Cross of Kansas City's традиционно идет к застрахованным на рынке. Ранее в этом месяце, Blue Cross of Kansas City's сообщил, что планирует войти в окрестности Ноксвилл, где примерно 40 000 застрахованных от Humana уже осталось без страховки от Obamacare.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://money.cnn.com/2017/05/24/news....html?iid=Lead



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5926e800b7b7d Blue Cross и Blue Shield of Kansas City это последние страховые компании, которые объявили о выходе из Obamacare в следующем году, ссылаясь на большие потери и неопределенности. Все это оставит около 19000 жителей Западного Миссури без страховок, пока не появятся другие страховщики.Компания, которая имеет около 67,000 застрахованных в 32 странах и оказывает услуги в Миссури и Канзасе, в основном в районе Канзас-Сити, сообщила что от Obamacare потеряла в течение трех лет более 100 миллионов долларов после запуска программы."С 2014 года мы израсходовали значительные ресурсы для того чтобы предложить застрахованным по программе Obamacare увеличенный доступ к качественным медицинским услугам для сообщества Канзас-Сити," сказал Данетт Уилсон, главный исполнительный директор страховой компании. "Это неприемлемо для нашей компании. Мы несем ответственность перед своими членами и обществом в целом, чтобы оставаться стабильными и безопасными, и неопределенное направление этого рынка является препятствием для нашего дальнейшего участия".Blue Cross of Kansas City, которая перестала работать с программой Obamacare, присоединилась к растущему списку других страховщиков, которые покидают рынок. Humana (HUM) and Aetna (AET) сказали, что они отказались от оставшихся рынков, где они продавали в этом году сертификаты по Obamacare. Wellmark Blue Cross Blue Shield заявил, что не будет участвовать в Obamacare в следующем году.Особенностью Blue Cross of Kansas City's является то, что Blue Cross of Kansas City's традиционно идет к застрахованным на рынке. Ранее в этом месяце, Blue Cross of Kansas City's сообщил, что планирует войти в окрестности Ноксвилл, где примерно 40 000 застрахованных от Humana уже осталось без страховки от Obamacare.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

Runalinx. GCProfits. __________________