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Дмитрий Ефимов книга "Тайны Законов Денег" Дмитрий Ефимов книга "Тайны Законов Денег"





Название: Тайны Законов Денег или Исполняющий Закон блажен

Автор: Дмитрий Ефимов

Издательство: Украина

Дата выпуска: 2016

Количество страниц: 177

Обложка: мягкая/твердая

Язык: русский

Качество: отличное



Книга "Тайны Законов Денег" - финансовая жизнь автора, практическое руководство как выйти из долгов, суметь сохранить деньги в условиях кризиса, создать успешный бизнес не просто "с нуля", создать "с минуса" в 300 тыс долл.



О книге:

Прочитав эту книгу вы узнаете:



Влияют ли СМИ на ваши деньги

Почему все бедные гоняются за успешными людьми

Где все ваши деньги

Почему вы бедны, в чем причины бедности

Законы Денег. Почему важно сохранять деньги

10 основных принципов успеха от Автора

Нестандарный подход к ведению бюджета

Религия и деньги. В чем связь



Описание: Эта книга может в корне поменять ваши убеждения и понимание в отношении денег. Ваш взгляд на мировую финансовую систему и оборот денег может быть поставлен под сомнение или разрушен полностью до основания. Все ваши знания, мнения, мысли и все, что вы знали или слышали когда-либо о деньгах, возможно, навсегда потеряет смысл. Но также, возможно, вы сможете приобрести новые фундаментальные знания и новый взгляд на деньги и мировую финансовую систему и, возможно, эти новые знания положат начало финансовой свободы вашей и ваших детей.



Об авторе:

Меня зовут Дмитрий Ефимов, я хочу познакомиться с вами и рассказать историю своего успеха.



Рассказать вам о том, как я смог имея долги свыше 300 тыс долларов, неудачные бизнесы, проблемы в личной жизни и здоровье, преодолеть все это, выйти из долгов и заработать свой первый миллион долларов. Своим примером я хочу показать вам, что любую вашу ситуацию можно конвертировать в невероятный успех для вас. Вы можете достичь своих заветных целей уже в этом году, я покажу вам конкретные пути к этому. Из моей истории вы узнаете что именно я делал, сколько времени на это тратил, как долго я работал над достижением своих целей, какие препятствия были на моем пути и как я их преодолел.



Начну с начала.. Я родился 19 апреля 1983 года в городе Киев, Украина.



После окончания школы, поступил в Политехнический институт, не закончив 2-й курс, был исключён. Занимался предпринимательской деятельностью, что в 2008 году привело меня к финансовому кризису, и как следствие, к долгам и штрафам в налоговой свыше 300 тыс долларов.



После нескольких лет борьбы с бедностью и поисков лучшей жизни, я все-таки принял решение выяснить, почему одни люди успешные, а я нет. Я решил, что узнаю это, докопаюсь до истины и определю, почему мне не повезло в жизни. Оставив общение с многими знакомыми и друзьями, я начал с того, что создал для себя новое окружение – им стали успешные и богатые люди. Я находил их по всему интернету, читал их книги, изучал истории, искал, что именно сделало их успешными. Книги богатых и успешных людей стали для меня друзьями и кругом общения. Так создался мой круг общения с богатыми людьми.



Практически все свое время самообразования я уделял книгам об успехе и деньгах. Я определил время на чтение книг, всего 1-2 часа в день после работы, а также начал применять изученные законы, рекомендации, уроки относительно финансового процветания в жизни, это не было слишком трудно. Самым сложным было не чтение книг, а как раз-таки изменение своих привычек, мышления и ежедневных действий. Вы можете просто взять и использовать проверенный мной алгоритм достижения богатства и успеха - я подробно описал все свои действия в своей первой книге «Тайна Слов».



Все необходимое для достижения вашей естественной мечты стать преуспевающим человеком уже есть у вас. Все что нужно от вас, это потрудиться над своим мышлением, применять Законы Денег и реализовывать свои мечты. Подробнее о том какие именно Законы я применял, как я их выявил и почему именно соблюдение этих Законов привело меня к успеху - я написал в своей второй книге «Тайны Законов Денег»



ОТЗЫВЫ



Сейчас я генеральный директор, основатель собственной PR компании, автор и организатор нескольких успешных интернет проектов, и я с большой радостью делюсь своим опытом и знаниями с вами.



Если вы хотите связаться со мной, зайдите на мою страницу в



Я прихожу в вашу жизнь на мгновенье, чтобы изменить её навсегда!



С почтением, Дмитрий Ефимов Дмитрий ЕфимовУкраина2016177мягкая/твердаярусскийотличноеКнига- финансовая жизнь автора, практическое руководство как выйти из долгов, суметь сохранить деньги в условиях кризиса, создать успешный бизнес не просто "с нуля", создать "с минуса" в 300 тыс долл.Прочитав эту книгу вы узнаете:Описание: Эта книга может в корне поменять ваши убеждения и понимание в отношении денег. Ваш взгляд на мировую финансовую систему и оборот денег может быть поставлен под сомнение или разрушен полностью до основания. Все ваши знания, мнения, мысли и все, что вы знали или слышали когда-либо о деньгах, возможно, навсегда потеряет смысл. Но также, возможно, вы сможете приобрести новые фундаментальные знания и новый взгляд на деньги и мировую финансовую систему и, возможно, эти новые знания положат начало финансовой свободы вашей и ваших детей.Меня зовут Дмитрий Ефимов, я хочу познакомиться с вами и рассказать историю своего успеха.Рассказать вам о том, как я смог имея долги свыше 300 тыс долларов, неудачные бизнесы, проблемы в личной жизни и здоровье, преодолеть все это, выйти из долгов и заработать свой первый миллион долларов. Своим примером я хочу показать вам, что любую вашу ситуацию можно конвертировать в невероятный успех для вас. Вы можете достичь своих заветных целей уже в этом году, я покажу вам конкретные пути к этому. Из моей истории вы узнаете что именно я делал, сколько времени на это тратил, как долго я работал над достижением своих целей, какие препятствия были на моем пути и как я их преодолел.Начну с начала.. Я родился 19 апреля 1983 года в городе Киев, Украина.После окончания школы, поступил в Политехнический институт, не закончив 2-й курс, был исключён. Занимался предпринимательской деятельностью, что в 2008 году привело меня к финансовому кризису, и как следствие, к долгам и штрафам в налоговой свыше 300 тыс долларов.После нескольких лет борьбы с бедностью и поисков лучшей жизни, я все-таки принял решение выяснить, почему одни люди успешные, а я нет. Я решил, что узнаю это, докопаюсь до истины и определю, почему мне не повезло в жизни. Оставив общение с многими знакомыми и друзьями, я начал с того, что создал для себя новое окружение – им стали успешные и богатые люди. Я находил их по всему интернету, читал их книги, изучал истории, искал, что именно сделало их успешными. Книги богатых и успешных людей стали для меня друзьями и кругом общения. Так создался мой круг общения с богатыми людьми.Практически все свое время самообразования я уделял книгам об успехе и деньгах. Я определил время на чтение книг, всего 1-2 часа в день после работы, а также начал применять изученные законы, рекомендации, уроки относительно финансового процветания в жизни, это не было слишком трудно. Самым сложным было не чтение книг, а как раз-таки изменение своих привычек, мышления и ежедневных действий. Вы можете просто взять и использовать проверенный мной алгоритм достижения богатства и успеха - я подробно описал все свои действия в своей первой книге «Тайна Слов».Все необходимое для достижения вашей естественной мечты стать преуспевающим человеком уже есть у вас. Все что нужно от вас, это потрудиться над своим мышлением, применять Законы Денег и реализовывать свои мечты. Подробнее о том какие именно Законы я применял, как я их выявил и почему именно соблюдение этих Законов привело меня к успеху - я написал в своей второй книге «Тайны Законов Денег»Сейчас я генеральный директор, основатель собственной PR компании, автор и организатор нескольких успешных интернет проектов, и я с большой радостью делюсь своим опытом и знаниями с вами.Если вы хотите связаться со мной, зайдите на мою страницу в facebook Я прихожу в вашу жизнь на мгновенье, чтобы изменить её навсегда!С почтением, Дмитрий Ефимов

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