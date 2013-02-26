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Дмитрий Ефимов книга "Тайны Законов Денег"

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#1
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Имя: Яна Денисюк
Пол: Женский
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.05.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Дмитрий Ефимов книга "Тайны Законов Денег"
Дмитрий Ефимов книга "Тайны Законов Денег"


Название: Тайны Законов Денег или Исполняющий Закон блажен
Автор: Дмитрий Ефимов
Издательство: Украина
Дата выпуска: 2016
Количество страниц: 177
Обложка: мягкая/твердая
Язык: русский
Качество: отличное

Книга "Тайны Законов Денег" - финансовая жизнь автора, практическое руководство как выйти из долгов, суметь сохранить деньги в условиях кризиса, создать успешный бизнес не просто "с нуля", создать "с минуса" в 300 тыс долл.

О книге:
Прочитав эту книгу вы узнаете:

Влияют ли СМИ на ваши деньги
Почему все бедные гоняются за успешными людьми
Где все ваши деньги
Почему вы бедны, в чем причины бедности
Законы Денег. Почему важно сохранять деньги
10 основных принципов успеха от Автора
Нестандарный подход к ведению бюджета
Религия и деньги. В чем связь

Описание: Эта книга может в корне поменять ваши убеждения и понимание в отношении денег. Ваш взгляд на мировую финансовую систему и оборот денег может быть поставлен под сомнение или разрушен полностью до основания. Все ваши знания, мнения, мысли и все, что вы знали или слышали когда-либо о деньгах, возможно, навсегда потеряет смысл. Но также, возможно, вы сможете приобрести новые фундаментальные знания и новый взгляд на деньги и мировую финансовую систему и, возможно, эти новые знания положат начало финансовой свободы вашей и ваших детей.

Об авторе:
Меня зовут Дмитрий Ефимов, я хочу познакомиться с вами и рассказать историю своего успеха.

Рассказать вам о том, как я смог имея долги свыше 300 тыс долларов, неудачные бизнесы, проблемы в личной жизни и здоровье, преодолеть все это, выйти из долгов и заработать свой первый миллион долларов. Своим примером я хочу показать вам, что любую вашу ситуацию можно конвертировать в невероятный успех для вас. Вы можете достичь своих заветных целей уже в этом году, я покажу вам конкретные пути к этому. Из моей истории вы узнаете что именно я делал, сколько времени на это тратил, как долго я работал над достижением своих целей, какие препятствия были на моем пути и как я их преодолел.

Начну с начала.. Я родился 19 апреля 1983 года в городе Киев, Украина.

После окончания школы, поступил в Политехнический институт, не закончив 2-й курс, был исключён. Занимался предпринимательской деятельностью, что в 2008 году привело меня к финансовому кризису, и как следствие, к долгам и штрафам в налоговой свыше 300 тыс долларов.

После нескольких лет борьбы с бедностью и поисков лучшей жизни, я все-таки принял решение выяснить, почему одни люди успешные, а я нет. Я решил, что узнаю это, докопаюсь до истины и определю, почему мне не повезло в жизни. Оставив общение с многими знакомыми и друзьями, я начал с того, что создал для себя новое окружение – им стали успешные и богатые люди. Я находил их по всему интернету, читал их книги, изучал истории, искал, что именно сделало их успешными. Книги богатых и успешных людей стали для меня друзьями и кругом общения. Так создался мой круг общения с богатыми людьми.

Практически все свое время самообразования я уделял книгам об успехе и деньгах. Я определил время на чтение книг, всего 1-2 часа в день после работы, а также начал применять изученные законы, рекомендации, уроки относительно финансового процветания в жизни, это не было слишком трудно. Самым сложным было не чтение книг, а как раз-таки изменение своих привычек, мышления и ежедневных действий. Вы можете просто взять и использовать проверенный мной алгоритм достижения богатства и успеха - я подробно описал все свои действия в своей первой книге «Тайна Слов».

Все необходимое для достижения вашей естественной мечты стать преуспевающим человеком уже есть у вас. Все что нужно от вас, это потрудиться над своим мышлением, применять Законы Денег и реализовывать свои мечты. Подробнее о том какие именно Законы я применял, как я их выявил и почему именно соблюдение этих Законов привело меня к успеху - я написал в своей второй книге «Тайны Законов Денег»

ОТЗЫВЫ

Сейчас я генеральный директор, основатель собственной PR компании, автор и организатор нескольких успешных интернет проектов, и я с большой радостью делюсь своим опытом и знаниями с вами.

Если вы хотите связаться со мной, зайдите на мою страницу в facebook

Я прихожу в вашу жизнь на мгновенье, чтобы изменить её навсегда!

С почтением, Дмитрий Ефимов
__________________
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Тайна Слов - книга о силе Человека Go1000000.com
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