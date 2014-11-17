Pobjoy Mint выпускает монету, посвященную таянию ледников

Хотя есть множество политиков и корпораций, которые оспаривают реальность глобального изменения климата, любой здравомыслящий человек согласился бы с трезвым научным мнением, что человечество оказывает отрицательное влияние на климат планеты. Нигде это так не очевидно, как на полюсах Земли, особенно в Антарктике. Вокруг большей части континентальной Антарктики находятся массивные шельфовые ледники и в течение последнего времени они демонстрируют серьезные признаки разломов и разрушения.
Монетный двор Pobjoy Mint выпускает монету весом в 1 унцию из серебра 925-й пробы для Британской Антарктической территории. Так как монета британская, то на аверсе присутствует традиционное изображение королевы Елизаветы II. Реверс сделан впечатляюще, голографический эффект показывает размер шельфового ледника до разрушения Ларсена Б (части ледника Ларсена). Обод монеты создан с эффектом треснувшего льда, что полностью вписывается в тематику композиции.
Дизайн монеты получился довольно привлекательным и создатели четко доносят главный смысл, заключенный в изображении. Купить этот экземпляр можно по цене около 50 фунтов стерлингов (плюс налоги), упаковка представляет собой красную коробку, внутри которой в дополнение к монете, находится и сертификат подлинности. Чтобы остановить внимание на разрушении Ларсена Б в 2002 году, будет выпущено всего 2002 экземпляра монеты.
Ледяной шельф Ларсена представляет собой длинный шельфовый ледник, состоящий из трех секторов, расположенных в море Уэдделла, и простирающийся вдоль Антарктического полуострова. За период с 31 января по март 2002 года сектор Ларсен Б частично обрушился, а около 3 250 км2 льда толщиной 220 метров исчезло в море примерно за неделю. Исследование, проведенное NASA в 2015 году, показало, что оставшаяся часть сектора Ларсен Б разрушится к 2020 году. Шокирующий факт, если учесть, что шельф оставался стабильным в течение последних 10 000 лет.
Номинал монеты: 2 фунта стерлингов
Металл: серебро 925-й пробы
Вес: 28,28 грамм
Диаметр: 38,6 мм
Качество: пруф
Тираж: 2002 экземпляра.
Уникальность
Специально для mmgp.ru