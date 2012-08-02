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Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн

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Старый Сегодня, 18:07
#1
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Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн


Компания Гугл не делает секрета из того, что с помощью своих сервисов она собирает информацию об активности пользователей в Интернете. Впрочем, тем же самым занимаются и другие интернет-компании в мире. Результатом такого сбора информации является реклама, которую видит пользователь Интернета посещая те или иные сайты и соответственно рекламодатели зарабатывают на этом неплохие деньги.

Однако, американская телекомпании CNN сообщает и о другом направлении сбора подобной информации: - оказывается Гугл принял решение собирать данные не только об онлайн-покупках пользователей, но и об офлайн-покупках тоже.

Такую возможность Гугл получила заключив соглашения с банками и финансовыми компания США, которые эмитируют кредитки и дебетовые платежные карточки. Теперь финансовые учреждения США начнут делиться с этой интернет-компанией информацией, с помощью которой, уже сама Гугл (скорее всего, через свои аппаратные средства) определит - покупал ли гражданин США тот или иной товар у ритейлера после того, как покликал по каким-то рекламным баннерам в Интернете.

Журналисты CNN утверждают, что отныне в Гугл будут направляться зашифрованные данные о приблизительно 75 процентах совершенных по платежным картам операциях. Полученные данные в автоматическом режиме будут сопоставлены с кликами по рекламным объявлениям в Интернете. Далее, те американские компании, которые пользуются сервисом GoogleAdwards (это сервис контекстной и поисковой рекламы) смогут сами установить: - повлияла ли их реклама в сети на решение человека купить их товар или нет.

Гугл и ранее собирал такого рода информацию, но она касалась интернет-торговли. Однако рекламодатели, имея только данные об онлайн-покупках (как и было ранее) могли сделать скорый вывод, что раз гражданин ничего не покупает онлайн, то и их деньги были пущены на ветер, ну а вот теперь они будут знать и о большинстве покупок совершенных в офлайне.

Что касается конфиденциальных данных пользователя, то в Гугл успокаивают и заявляют, что ни их сотрудники, ни рекламодатели не доберутся до информации касающейся сколько денег потратил гражданин, а также не будут знать его имя, ну и всю другую личную информацию. Хотелось бы верить...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5926e2c0d3ae2
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OPLOTT на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:50
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,703
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УГ: 4
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Re: Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн
А потом сделают приложение, которое будет говорить
"Не ходи в этот магазин, ходи в другой магазин"
"Не покупай этот напиток, покупай кока-колу!"
"Не бери эту сладость, бери киндер-сюрприз!"
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:06
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Журналисты CNN утверждают, что отныне в Гугл будут направляться зашифрованные данные о приблизительно 75 процентах совершенных по платежным картам операциях. Полученные данные в автоматическом режиме будут сопоставлены с кликами по рекламным объявлениям в Интернете. Далее, те американские компании, которые пользуются сервисом GoogleAdwards (это сервис контекстной и поисковой рекламы) смогут сами установить: - повлияла ли их реклама в сети на решение человека купить их товар или нет.
Ужас какой, они наверняка использовать будут эти данные для рекламы потом.

А потом будет как с запросами впоисковиках. Ввел один раз "стиралка" и потом везде тебя таргетируют похожими объявлениями. Только здесь будут при покупке еды места рекламировать, а при покупке техники - сразу предлагать дополнения к покупке.
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:08
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,828
Благодарностей: 947
УГ: 22
КП: 0.175
подарки
Автор темы Re: Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
А потом сделают приложение, которое будет говорить
"Не ходи в этот магазин, ходи в другой магазин"
"Не покупай этот напиток, покупай кока-колу!"
"Не бери эту сладость, бери киндер-сюрприз!"
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Ужас какой, они наверняка использовать будут эти данные для рекламы потом.

А потом будет как с запросами впоисковиках. Ввел один раз "стиралка" и потом везде тебя таргетируют похожими объявлениями. Только здесь будут при покупке еды места рекламировать, а при покупке техники - сразу предлагать дополнения к покупке.
Что поделаешь? Большой брат наблюдает за вами.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
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