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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,828 Благодарностей: 947 УГ: 22 КП: 0.175 подарки

Компания ​Google будет следить за покупками своих пользователей офлайн



Компания Гугл не делает секрета из того, что с помощью своих сервисов она собирает информацию об активности пользователей в Интернете. Впрочем, тем же самым занимаются и другие интернет-компании в мире. Результатом такого сбора информации является реклама, которую видит пользователь Интернета посещая те или иные сайты и соответственно рекламодатели зарабатывают на этом неплохие деньги.



Однако, американская телекомпании CNN сообщает и о другом направлении сбора подобной информации: - оказывается Гугл принял решение собирать данные не только об онлайн-покупках пользователей, но и об офлайн-покупках тоже.



Такую возможность Гугл получила заключив соглашения с банками и финансовыми компания США, которые эмитируют кредитки и дебетовые платежные карточки. Теперь финансовые учреждения США начнут делиться с этой интернет-компанией информацией, с помощью которой, уже сама Гугл (скорее всего, через свои аппаратные средства) определит - покупал ли гражданин США тот или иной товар у ритейлера после того, как покликал по каким-то рекламным баннерам в Интернете.



Журналисты CNN утверждают, что отныне в Гугл будут направляться зашифрованные данные о приблизительно 75 процентах совершенных по платежным картам операциях. Полученные данные в автоматическом режиме будут сопоставлены с кликами по рекламным объявлениям в Интернете. Далее, те американские компании, которые пользуются сервисом GoogleAdwards (это сервис контекстной и поисковой рекламы) смогут сами установить: - повлияла ли их реклама в сети на решение человека купить их товар или нет.



Гугл и ранее собирал такого рода информацию, но она касалась интернет-торговли. Однако рекламодатели, имея только данные об онлайн-покупках (как и было ранее) могли сделать скорый вывод, что раз гражданин ничего не покупает онлайн, то и их деньги были пущены на ветер, ну а вот теперь они будут знать и о большинстве покупок совершенных в офлайне.



Что касается конфиденциальных данных пользователя, то в Гугл успокаивают и заявляют, что ни их сотрудники, ни рекламодатели не доберутся до информации касающейся сколько денег потратил гражданин, а также не будут знать его имя, ну и всю другую личную информацию. Хотелось бы верить...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5926e2c0d3ae2 Компания Гугл не делает секрета из того, что с помощью своих сервисов она собирает информацию об активности пользователей в Интернете. Впрочем, тем же самым занимаются и другие интернет-компании в мире. Результатом такого сбора информации является реклама, которую видит пользователь Интернета посещая те или иные сайты и соответственно рекламодатели зарабатывают на этом неплохие деньги.Однако, американская телекомпании CNN сообщает и о другом направлении сбора подобной информации: - оказывается Гугл принял решение собирать данные не только об онлайн-покупках пользователей, но и об офлайн-покупках тоже.Такую возможность Гугл получила заключив соглашения с банками и финансовыми компания США, которые эмитируют кредитки и дебетовые платежные карточки. Теперь финансовые учреждения США начнут делиться с этой интернет-компанией информацией, с помощью которой, уже сама Гугл (скорее всего, через свои аппаратные средства) определит - покупал ли гражданин США тот или иной товар у ритейлера после того, как покликал по каким-то рекламным баннерам в Интернете.Журналисты CNN утверждают, что отныне в Гугл будут направляться зашифрованные данные о приблизительно 75 процентах совершенных по платежным картам операциях. Полученные данные в автоматическом режиме будут сопоставлены с кликами по рекламным объявлениям в Интернете. Далее, те американские компании, которые пользуются сервисом GoogleAdwards (это сервис контекстной и поисковой рекламы) смогут сами установить: - повлияла ли их реклама в сети на решение человека купить их товар или нет.Гугл и ранее собирал такого рода информацию, но она касалась интернет-торговли. Однако рекламодатели, имея только данные об онлайн-покупках (как и было ранее) могли сделать скорый вывод, что раз гражданин ничего не покупает онлайн, то и их деньги были пущены на ветер, ну а вот теперь они будут знать и о большинстве покупок совершенных в офлайне.Что касается конфиденциальных данных пользователя, то в Гугл успокаивают и заявляют, что ни их сотрудники, ни рекламодатели не доберутся до информации касающейся сколько денег потратил гражданин, а также не будут знать его имя, ну и всю другую личную информацию. Хотелось бы верить...Специально для mmgp.ru

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