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Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера

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Старый Сегодня, 18:07
#1
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Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера

Стартап Peloton, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 325 млн финансирования, закрыв раунд E для своего живого велотренажера.
Инвестиции предоставил Wellington Management, Fidelity Investments, Kleiner Perkins, True Ventures, а также GGV Capital и Quest Mark. Компания планирует использовать привлеченный капитал для расширения списка своих продуктов и для запуска новых тренировочных залов.


Основанная в 2012 году под руководством Джона Фоли (сейчас генеральный директор), Peloton является разработчиком уникальных велотренажеров, на которые пускает прямую трансляцию контента упражнений на мультитач консоли тренажера.

Под руководством опытных инструкторов, участники в режиме реального времени могут отслеживать свою производительность, состояние здоровья, а также получать порцию мотивации во время тренировки.
Велотренажер уже продается в сети интернет, а тренировочные залы появляются с каждым днем. На сегодняшний день их уже 20 по всему миру.


Также стоит отметить, что Peloton сотрудничает с Westin Hotels и Resorts, и с момента своего запуска уже привлек порядка $ 440 млн венчурных инвестиций от 14 инвесторов.

Перевод специально для MMGP.RU

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Alcest на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:04
#2
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Re: Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Основанная в 2012 году под руководством Джона Фоли (сейчас генеральный директор), Peloton является разработчиком уникальных велотренажеров, на которые пускает прямую трансляцию контента упражнений на мультитач консоли тренажера.
Все равно не заменит орущего тренера и групповые занятия, когда смотришь на то, как делают другие и сам выкладываешься на полную
__________________
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Lonsdayl на форуме  
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Alcest (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:12
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,931
Благодарностей: 1,347
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
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Автор темы Re: Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Все равно не заменит орущего тренера и групповые занятия, когда смотришь на то, как делают другие и сам выкладываешься на полную
А если времени нет ходить (ездить) в спортзал? Согласитесь, что у кого очень мало времени, запросто может сесть на велотренажер и провести тренировку под надзором тренера в режиме онлайн
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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