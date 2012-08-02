Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера
Стартап Peloton, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 325 млн финансирования, закрыв раунд E для своего живого велотренажера.
Инвестиции предоставил Wellington Management, Fidelity Investments, Kleiner Perkins, True Ventures, а также GGV Capital и Quest Mark. Компания планирует использовать привлеченный капитал для расширения списка своих продуктов и для запуска новых тренировочных залов.
Основанная в 2012 году под руководством Джона Фоли (сейчас генеральный директор), Peloton является разработчиком уникальных велотренажеров, на которые пускает прямую трансляцию контента упражнений на мультитач консоли тренажера.
Под руководством опытных инструкторов, участники в режиме реального времени могут отслеживать свою производительность, состояние здоровья, а также получать порцию мотивации во время тренировки.
Велотренажер уже продается в сети интернет, а тренировочные залы появляются с каждым днем. На сегодняшний день их уже 20 по всему миру.
Также стоит отметить, что Peloton сотрудничает с Westin Hotels и Resorts, и с момента своего запуска уже привлек порядка $ 440 млн венчурных инвестиций от 14 инвесторов.
Re: Стартап Peloton привлек $325 млн для своего «живого» велотренажера
Цитата:
Сообщение от Alcest
Основанная в 2012 году под руководством Джона Фоли (сейчас генеральный директор), Peloton является разработчиком уникальных велотренажеров, на которые пускает прямую трансляцию контента упражнений на мультитач консоли тренажера.
Все равно не заменит орущего тренера и групповые занятия, когда смотришь на то, как делают другие и сам выкладываешься на полную