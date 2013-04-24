Cash-city - Cash-city.pro

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 23.04.2017.
Цитата:
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Cash-City уникальная многопользовательская инвестиционная игра, с выводом реальных средств
, всё просто, покупай здания и начинай зарабатывать!
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◄ Покупка зданий (Маркетинг) ►
Кофейня
Стоимость - 49 руб.
Прибыль 0.02р / час.- 0.48р / день.
Кафетерий
Стоимость - 149 руб.
Прибыль 0.08р / час.- 1.92р / день.
Тайский ресторан
Стоимость - 490 руб.
Прибыль 0.28р / час.- 6.72р / день.
Туристическое агенство
Стоимость - 749 руб.
Прибыль 0.54р / час.- 12.96р / день.
ГиперМаркет
Стоимость - 1490 руб.
Прибыль 1.20р час.- / час. 28.8р / день.
Страховая компания
Стоимость - 2900 руб.
Прибыль 2.5р / час.- 60.00р / день.
Окружной суд
Стоимость - 5500 руб.
Прибыль 5.10р / час.- 122.40р / день.
Логистическая компания
Стоимость - 990 руб.
Прибыль 11.00р / час.- 264.00р / день.
Жилой комплекс "Эйт Хаус"
Стоимость - 14900 руб.
Прибыль 17.00р / час.- 408.00р / день.
Офис Аудиторской Компании
Стоимость - 22500 руб.
Прибыль 28.90р / час.- 693.60р / день
Жилой комплекс “Панггол”
Стоимость - 27900 руб.
Прибыль 37.50р / час.- 900.00р / день
Агенство безопасности Cash-City
Стоимость - 35500 руб.
Прибыль 56.25р / час.- 1350р / день.
При сборе прибыли :
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
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◄ Бонусы ►
Кофейня в подарок.
Вы получите +25% от внесенной суммы! (Акция временная)
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◄ Партнерская программа ►
1 уровень - 5% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод
– Payeer, Free-Kassa, WebMoney, PerfectMoney, Яндекс Деньги, Qiwi, OKpay, ADVcash.
Вывод
- Payeer, WebMoney, PerfectMoney, Яндекс Деньги, Qiwi, ADVcash. (РУЧНОЙ.)
Вывод средств без ограничений - Без вложений.
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◄ Депозит / Листинг PREMIUM ►
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