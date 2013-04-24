Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cash-city - Cash-city.pro

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 17:52
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,332
Благодарностей: 574
УГ: 5
КП: 0.003
Cash-city - Cash-city.pro


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 23.04.2017.

Цитата:
Cash-City уникальная многопользовательская инвестиционная игра, с выводом реальных средств
, всё просто, покупай здания и начинай зарабатывать!
_____________________________________________

◄ Покупка зданий (Маркетинг) ►

Кофейня
Стоимость - 49 руб.
Прибыль 0.02р / час.- 0.48р / день.

Кафетерий
Стоимость - 149 руб.
Прибыль 0.08р / час.- 1.92р / день.

Тайский ресторан
Стоимость - 490 руб.
Прибыль 0.28р / час.- 6.72р / день.

Туристическое агенство
Стоимость - 749 руб.
Прибыль 0.54р / час.- 12.96р / день.

ГиперМаркет
Стоимость - 1490 руб.
Прибыль 1.20р час.- / час. 28.8р / день.

Страховая компания
Стоимость - 2900 руб.
Прибыль 2.5р / час.- 60.00р / день.

Окружной суд
Стоимость - 5500 руб.
Прибыль 5.10р / час.- 122.40р / день.

Логистическая компания
Стоимость - 990 руб.
Прибыль 11.00р / час.- 264.00р / день.

Жилой комплекс "Эйт Хаус"
Стоимость - 14900 руб.
Прибыль 17.00р / час.- 408.00р / день.

Офис Аудиторской Компании
Стоимость - 22500 руб.
Прибыль 28.90р / час.- 693.60р / день

Жилой комплекс “Панггол”
Стоимость - 27900 руб.
Прибыль 37.50р / час.- 900.00р / день

Агенство безопасности Cash-City
Стоимость - 35500 руб.
Прибыль 56.25р / час.- 1350р / день.

При сборе прибыли :
50% на счет для покупок и 50% на вывод.

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◄ Бонусы ►

Кофейня в подарок.
Вы получите +25% от внесенной суммы! (Акция временная)
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◄ Партнерская программа ►

1 уровень - 5% на вывод.
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◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer, Free-Kassa, WebMoney, PerfectMoney, Яндекс Деньги, Qiwi, OKpay, ADVcash.
Вывод - Payeer, WebMoney, PerfectMoney, Яндекс Деньги, Qiwi, ADVcash. (РУЧНОЙ.)

Вывод средств без ограничений - Без вложений.
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◄ Депозит / Листинг PREMIUM ►



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Доходность 25% - 40% в месяц | Без баллов | 1OO% на вывод | 10 руб. в подарок |
Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 17:56.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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