Стартап крафтового пива BrewDog привлек $265 млн.

Шотландское крафтовое пиво BrewDog заваевывает рынки США.
Компания, которая десять лет назад начинала свое дело, делая пиво в гараже в Шотландии, недавно открыла пивоваренный завод размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо, и планирует запустить пив на рынок США в ближайшие два месяца.
Это было довольно успешное вложение для Джеймс Уотт и Мартин Дикки, фирма которого теперь оценивается в £1 млрд ($1,29 млрд).
Еще в 2007 году, пара открыла самодельную пивоварню в гараже матери Дикки. Они начали продавать свое пиво с машины на фермерских рынках.
"Никто не хотел покупать наше пиво", - рассказывал Уотт. - "Говорили, что оно слишком хмельное, слишком горькое и слишком дорогое."
"Но мы решили, что если мы провалим это дело, то провалим его на наших собственных условиях и будем делать то, что мы любим делать."
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Первый успех у Джеймса Уотта и Мартина Дикки появился после конкурса пива, проводимого Британской сетью супермаркетов "Теско" (TESO). Главным призом было место на полках в 400 магазинах сити по всей стране.
Они выставили четыре вида пива для участия в "слепой дегустации" и выиграли сразу первое, второе, третье и четвертое места.
Когда Теско заказал в неделю порядка 1200 ящиков Punk IPA - двойной объем всего их производства -Уотт не дрогнул.
"Я просто сидел там с каменным лицом и молчал о том, что было всего два человека и одна собака, которые наполняли и закупыривали бутылки вручную", - сказал он он.
Они взяли кредит в размере £20,000 ($26,000) в банке, чтобы купить новое оборудование и стали поставлять пиво на полки супермаркетов, не оглядываясь назад.
Теперь BrewDog имеет более чем 50 баров по всему миру и продажи составляют £72 млн. (чуть более $92 млн).
Мировой финансовый кризис вынудил BrewDog найти собственные альтернативные способы финансирования бизнеса. Они предоставили возможность поклонникам своего пива купить акции компании. BrewDog называет это "справедливостью для шпаны". С момента создания BrewDog построил сообщество из 55,000 инвесторов.
"Нам нравится, что наш бизнес принадлежит людям, которые также нравится наше пиво, как и нам", - сказал Уотт.
Те, кто вложился в начале уже вернули 2800% в том числе и благодаря денежным вливаниям в размере 265 миллионов долларов от американской Частной инвестиционной компании TSG Consumer Partners в начале этого месяца.
TSG Consumer Partners сейчас имеет 23% долю BrewDog, по поводу чего некоторые критики говорят, что соучредители продали свой бизнес.
Уотт отвергает эти обвинения.
Пивоваренный завод, размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо.
"Если бы мы продали бизнес, я бы сидел на пляже", - говорит он. "Я до сих пор крупнейший акционер, и я собираюсь потратить ближайшие 10 лет, чтобы пахать, как лошадь".
В дополнение к экспансии в США, BrewDog также планирует открытие двух пивоваренных заводов в Азии и Австралии.
"Мы продолжаем жить и умирать за то, что мы наливаем в каждый стакан и каждую бутылку. Вот что сделало компанию такой, какой она есть, и что будет лежать в основе всего, что мы сделаем в будущем", - сказал Уотт.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://money.cnn.com/2017/05/03/smal...l?iid=INTL_SPC
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