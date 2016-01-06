veranika55 Профессионал

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Стартап крафтового пива BrewDog привлек $265 млн.



Шотландское крафтовое пиво BrewDog заваевывает рынки США.



Компания, которая десять лет назад начинала свое дело, делая пиво в гараже в Шотландии, недавно открыла пивоваренный завод размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо, и планирует запустить пив на рынок США в ближайшие два месяца.



Это было довольно успешное вложение для Джеймс Уотт и Мартин Дикки, фирма которого теперь оценивается в £1 млрд ($1,29 млрд).



Еще в 2007 году, пара открыла самодельную пивоварню в гараже матери Дикки. Они начали продавать свое пиво с машины на фермерских рынках.



"Никто не хотел покупать наше пиво", - рассказывал Уотт. - "Говорили, что оно слишком хмельное, слишком горькое и слишком дорогое."



"Но мы решили, что если мы провалим это дело, то провалим его на наших собственных условиях и будем делать то, что мы любим делать."





Протестное пиво BrewDog против российской политики в сфере гомосексуализма



Первый успех у Джеймса Уотта и Мартина Дикки появился после конкурса пива, проводимого Британской сетью супермаркетов "Теско" (TESO). Главным призом было место на полках в 400 магазинах сити по всей стране.



Они выставили четыре вида пива для участия в "слепой дегустации" и выиграли сразу первое, второе, третье и четвертое места.



Когда Теско заказал в неделю порядка 1200 ящиков Punk IPA - двойной объем всего их производства -Уотт не дрогнул.



"Я просто сидел там с каменным лицом и молчал о том, что было всего два человека и одна собака, которые наполняли и закупыривали бутылки вручную", - сказал он он.



Они взяли кредит в размере £20,000 ($26,000) в банке, чтобы купить новое оборудование и стали поставлять пиво на полки супермаркетов, не оглядываясь назад.



Теперь BrewDog имеет более чем 50 баров по всему миру и продажи составляют £72 млн. (чуть более $92 млн).



Мировой финансовый кризис вынудил BrewDog найти собственные альтернативные способы финансирования бизнеса. Они предоставили возможность поклонникам своего пива купить акции компании. BrewDog называет это "справедливостью для шпаны". С момента создания BrewDog построил сообщество из 55,000 инвесторов.



"Нам нравится, что наш бизнес принадлежит людям, которые также нравится наше пиво, как и нам", - сказал Уотт.



Те, кто вложился в начале уже вернули 2800% в том числе и благодаря денежным вливаниям в размере 265 миллионов долларов от американской Частной инвестиционной компании TSG Consumer Partners в начале этого месяца.



TSG Consumer Partners сейчас имеет 23% долю BrewDog, по поводу чего некоторые критики говорят, что соучредители продали свой бизнес.



Уотт отвергает эти обвинения.





Пивоваренный завод, размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо.



"Если бы мы продали бизнес, я бы сидел на пляже", - говорит он. "Я до сих пор крупнейший акционер, и я собираюсь потратить ближайшие 10 лет, чтобы пахать, как лошадь".



В дополнение к экспансии в США, BrewDog также планирует открытие двух пивоваренных заводов в Азии и Австралии.



"Мы продолжаем жить и умирать за то, что мы наливаем в каждый стакан и каждую бутылку. Вот что сделало компанию такой, какой она есть, и что будет лежать в основе всего, что мы сделаем в будущем", - сказал Уотт.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

http://money.cnn.com/2017/05/03/smal...l?iid=INTL_SPC



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5926dda0c2529 Шотландское крафтовое пиво BrewDog заваевывает рынки США.Компания, которая десять лет назад начинала свое дело, делая пиво в гараже в Шотландии, недавно открыла пивоваренный завод размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо, и планирует запустить пив на рынок США в ближайшие два месяца.Это было довольно успешное вложение для Джеймс Уотт и Мартин Дикки, фирма которого теперь оценивается в £1 млрд ($1,29 млрд).Еще в 2007 году, пара открыла самодельную пивоварню в гараже матери Дикки. Они начали продавать свое пиво с машины на фермерских рынках."Никто не хотел покупать наше пиво", - рассказывал Уотт. - "Говорили, что оно слишком хмельное, слишком горькое и слишком дорогое.""Но мы решили, что если мы провалим это дело, то провалим его на наших собственных условиях и будем делать то, что мы любим делать."Протестное пиво BrewDog против российской политики в сфере гомосексуализмаПервый успех у Джеймса Уотта и Мартина Дикки появился после конкурса пива, проводимого Британской сетью супермаркетов "Теско" (TESO). Главным призом было место на полках в 400 магазинах сити по всей стране.Они выставили четыре вида пива для участия в "слепой дегустации" и выиграли сразу первое, второе, третье и четвертое места.Когда Теско заказал в неделю порядка 1200 ящиков Punk IPA - двойной объем всего их производства -Уотт не дрогнул."Я просто сидел там с каменным лицом и молчал о том, что было всего два человека и одна собака, которые наполняли и закупыривали бутылки вручную", - сказал он он.Они взяли кредит в размере £20,000 ($26,000) в банке, чтобы купить новое оборудование и стали поставлять пиво на полки супермаркетов, не оглядываясь назад.Теперь BrewDog имеет более чем 50 баров по всему миру и продажи составляют £72 млн. (чуть более $92 млн).Мировой финансовый кризис вынудил BrewDog найти собственные альтернативные способы финансирования бизнеса. Они предоставили возможность поклонникам своего пива купить акции компании. BrewDog называет это "справедливостью для шпаны". С момента создания BrewDog построил сообщество из 55,000 инвесторов."Нам нравится, что наш бизнес принадлежит людям, которые также нравится наше пиво, как и нам", - сказал Уотт.Те, кто вложился в начале уже вернули 2800% в том числе и благодаря денежным вливаниям в размере 265 миллионов долларов от американской Частной инвестиционной компании TSG Consumer Partners в начале этого месяца.TSG Consumer Partners сейчас имеет 23% долю BrewDog, по поводу чего некоторые критики говорят, что соучредители продали свой бизнес.Уотт отвергает эти обвинения.Пивоваренный завод, размером 100,000 квадратных футов в городе Колумбус, штат Огайо."Если бы мы продали бизнес, я бы сидел на пляже", - говорит он. "Я до сих пор крупнейший акционер, и я собираюсь потратить ближайшие 10 лет, чтобы пахать, как лошадь".В дополнение к экспансии в США, BrewDog также планирует открытие двух пивоваренных заводов в Азии и Австралии."Мы продолжаем жить и умирать за то, что мы наливаем в каждый стакан и каждую бутылку. Вот что сделало компанию такой, какой она есть, и что будет лежать в основе всего, что мы сделаем в будущем", - сказал Уотт.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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