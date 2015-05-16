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Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций

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Старый Сегодня, 17:22
#1
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Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций

Турецкий разработчик контактных линз на основе биосенсорных технологий Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций.

Инвестиции внес ACT Venture Partners.

Компания направит полученные средства на доработку, тестирование и последующую сертификацию своей технологии.

Glakolens основали члены исследовательской группы Босфорского университета профессор Гюнхан Дюндар, доктор Арда Дениз Ельчинкая и доктор Хамди Торунь. Glakolens продвигает новое неинвазивное устройство для диагностики и мониторинга внутриглазного давления (ВГД) основанное на запатентованной технологии, лицензированной Босфорским университетом. Стратегия компании должна быть направлена на внедрения продукта для удовлетворения конкретных потребностей в офтальмологии.


ВГД-датчик разработан Glakolens представляет собой биосенсор встроенный в контактные линзы для сверхточной диагностики и пассивного отслеживания колебаний уровня ВГД при измерении определенных свойств глаза. Данные передаются в беспроводном режиме в течение определенного периода, когда пациент не пребывает в больнице и обрабатываться с помощью различных протоколов для формирования выводов.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/glakolens-raises-e465k-in-seed-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5926d9dd96101
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Старый Сегодня, 17:28
#2
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Re: Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций
когда стартап хочет нести пользу это реально круто!
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