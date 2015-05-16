Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций

Турецкий разработчик контактных линз на основе биосенсорных технологий Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций.
Инвестиции внес ACT Venture Partners.
Компания направит полученные средства на доработку, тестирование и последующую сертификацию своей технологии.
Glakolens основали члены исследовательской группы Босфорского университета профессор Гюнхан Дюндар, доктор Арда Дениз Ельчинкая и доктор Хамди Торунь. Glakolens продвигает новое неинвазивное устройство для диагностики и мониторинга внутриглазного давления (ВГД) основанное на запатентованной технологии, лицензированной Босфорским университетом. Стратегия компании должна быть направлена на внедрения продукта для удовлетворения конкретных потребностей в офтальмологии.
ВГД-датчик разработан Glakolens представляет собой биосенсор встроенный в контактные линзы для сверхточной диагностики и пассивного отслеживания колебаний уровня ВГД при измерении определенных свойств глаза. Данные передаются в беспроводном режиме в течение определенного периода, когда пациент не пребывает в больнице и обрабатываться с помощью различных протоколов для формирования выводов.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/glakolens-raises-e465k-in-seed-funding.html
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