Daimler инвестирует €500 млн. в строительство фабрики литий-ионных аккумуляторов

Завод будет построен в немецком городе Каменц, в Саксонии. Пока что в Daimler не сообщают никаких данных о потенциальной производительности будущей фабрики, а лишь считают, что инвестиции в размере €500 млн. должны увеличить производительность существующего на этом месте завода в 4 раза. Сейчас данный завод принадлежит Accumotive, дочернему предприятию компании. По прогнозам, новое предприятие начнет работу в середине 2018.
Недавно федеральный канцлер Германии Ангела Меркель побывала на фабрике в Каменце. Там она заявила, что Германия нуждается в долгосрочных перспективах и компаниях, которые инвестируют в будущее. Канцлер подчеркнула важность того, чтобы электротранспорт был готов к выходу на рынок как можно быстрее.
Неделю назад подразделение Daimler, Mercedes-Benz Energy, объявило о партнерстве с Vivint Solar в продаже солнечных панелей и стационарных аккумуляторов для хранения энергии. Daimler также проводит эксперименты с повторным использованием отработанных автомобильных аккумуляторов в электросетях.
Эксперты считают, что новая фабрика фабрика Daimler в Каменце может стать крупнейшей в Европе по производству аккумуляторов. Производство литий-ионных аккумуляторов планируется наладить в Швеции, Венгрии и Польше.
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