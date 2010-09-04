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Daimler инвестирует €500 млн. в строительство фабрики литий-ионных аккумуляторов

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Старый Сегодня, 16:48
#1
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Daimler инвестирует €500 млн. в строительство фабрики литий-ионных аккумуляторов


Завод будет построен в немецком городе Каменц, в Саксонии. Пока что в Daimler не сообщают никаких данных о потенциальной производительности будущей фабрики, а лишь считают, что инвестиции в размере €500 млн. должны увеличить производительность существующего на этом месте завода в 4 раза. Сейчас данный завод принадлежит Accumotive, дочернему предприятию компании. По прогнозам, новое предприятие начнет работу в середине 2018.

Недавно федеральный канцлер Германии Ангела Меркель побывала на фабрике в Каменце. Там она заявила, что Германия нуждается в долгосрочных перспективах и компаниях, которые инвестируют в будущее. Канцлер подчеркнула важность того, чтобы электротранспорт был готов к выходу на рынок как можно быстрее.

Неделю назад подразделение Daimler, Mercedes-Benz Energy, объявило о партнерстве с Vivint Solar в продаже солнечных панелей и стационарных аккумуляторов для хранения энергии. Daimler также проводит эксперименты с повторным использованием отработанных автомобильных аккумуляторов в электросетях.

Эксперты считают, что новая фабрика фабрика Daimler в Каменце может стать крупнейшей в Европе по производству аккумуляторов. Производство литий-ионных аккумуляторов планируется наладить в Швеции, Венгрии и Польше.

Источник.
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#2
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Re: Daimler инвестирует €500 млн. в строительство фабрики литий-ионных аккумуляторов
Все для тачек аккумуляторы создают ) Это в ближайшие годы будет пользоваться спросом
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