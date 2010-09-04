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ЛУН.ua приобрел один из самых старых порталов о недвижимости в Украине

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Старый Сегодня, 16:43
#1
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ЛУН.ua приобрел один из самых старых порталов о недвижимости в Украине

«МирКвартир» является одним из старейших брендов среди изданий о недвижимости на украинском рынке. Он существует уже более 15 лет. Поначалу это был журнал с объявлениями о жилье, но затем бумажную версию закрыли, но остался сайт mirkvartir.ua. К моменту сделки сайт посещали примерно 0,5 млн. пользователей ежемесячно. Стоимость сделки не разглашается.

Сооснователь ЛУН.ua Андрей Мима рассказал, что компания рассматривала возможности для запуска нового проекта. Перед ней стоял выбор: делать это на новом домене или на старом, узнаваемом. В итоге, решено было выбрать второй вариант, так как он значительно ускоряет процесс выхода на рынок.

Андрей Мима отмечает, что компания решила вдохнуть новую жизнь в известный портал, который в последние годы несколько потерял темп. Таким образом, ЛУН.ua намерена совершить полный перезапуск mirkvartir.ua. Разработчики хотят из сайта с объявлениями сделать из него портал новостроек.

В ЛУН.ua объясняют, что причиной такого решения стала аудитория. Сайтом mirkvartir.ua пользовались еще в докризисную эпоху (до 2008 года), а значит, этот бренд узнаваем среди пользователей в возрасте 35-45 лет. Зато ЛУН.ua хорошо знают в группе 24-35 лет, но при этом, эта узнаваемость несколько ниже, чем у «МирКвартир» среди 35-45-летних.

Сайт планируется перезапустить с нуля, а его разработкой займется новая команда. Новый сайт будет иметь отличия от «ЛУН.Новостройки».

Источник.
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Старый Сегодня, 16:50
#2
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Re: ЛУН.ua приобрел один из самых старых порталов о недвижимости в Украине
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
«МирКвартир»
Никогда не встречал этот сервис) Может он и старый но популярностью точно не пользовался
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