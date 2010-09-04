ЛУН.ua приобрел один из самых старых порталов о недвижимости в Украине

«МирКвартир» является одним из старейших брендов среди изданий о недвижимости на украинском рынке. Он существует уже более 15 лет. Поначалу это был журнал с объявлениями о жилье, но затем бумажную версию закрыли, но остался сайт mirkvartir.ua. К моменту сделки сайт посещали примерно 0,5 млн. пользователей ежемесячно. Стоимость сделки не разглашается.
Сооснователь ЛУН.ua Андрей Мима рассказал, что компания рассматривала возможности для запуска нового проекта. Перед ней стоял выбор: делать это на новом домене или на старом, узнаваемом. В итоге, решено было выбрать второй вариант, так как он значительно ускоряет процесс выхода на рынок.
Андрей Мима отмечает, что компания решила вдохнуть новую жизнь в известный портал, который в последние годы несколько потерял темп. Таким образом, ЛУН.ua намерена совершить полный перезапуск mirkvartir.ua. Разработчики хотят из сайта с объявлениями сделать из него портал новостроек.
В ЛУН.ua объясняют, что причиной такого решения стала аудитория. Сайтом mirkvartir.ua пользовались еще в докризисную эпоху (до 2008 года), а значит, этот бренд узнаваем среди пользователей в возрасте 35-45 лет. Зато ЛУН.ua хорошо знают в группе 24-35 лет, но при этом, эта узнаваемость несколько ниже, чем у «МирКвартир» среди 35-45-летних.
Сайт планируется перезапустить с нуля, а его разработкой займется новая команда. Новый сайт будет иметь отличия от «ЛУН.Новостройки».
Источник
.