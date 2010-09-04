Китайский финрегулятор: биткоин-биржи самостоятельно приняли решение остановить вывод

Народный банк Китая утверждает, что ведущие биткоин-биржи страны, включая BTCC, OKCoin и Huobi, приняли решение остановить вывод средств по собственной инициативе.
Копию официального письма НБК разместил в Twitter @cnLedger.
Письмо стало ответом на запрос одного из биткоин-пользователей, поинтересовавшегося, когда регулятор позволит биржам возобновить вывод средств.
«Мы не просили торговые платформы останавливать вывод средств. Это решение они приняли самостоятельно», — говорится в документе.
Также сообщается, что проверка деятельности бирж пока не завершены.
Напомним, 5 января представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности бирж BTCC, Huobi and OKCoin, в результате которых был обнаружен ряд «нештатных ситуаций». Представители регулятора заявили о нарушении биржами законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Впоследствии биржи заявили об остановке вывода средств, сославшись именно на соответствующее распоряжение регулятора.
Это послужило причиной тому, что китайским криптовалютным биржам пришлось временно приостановить возможность вывода средств. После этого с их стороны звучали различные заявление о том, что такая возможность должна в скором времени появиться.
Последнее сообщение от представителей «Большой тройки» китайских бирж появилось в начале марта. В нем говорилось, что возможность вывода средств откладывается до получения соответствующего разрешения от регулятора.
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