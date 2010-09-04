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Редактор Gizmodo случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на $4,8 млн

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Редактор Gizmodo случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на $4,8 млн

Грустную для себя историю поведал австралийский редактор издания Gizmodo Кэмпбелл Симпсон, сообщив, что в 2010 году он приобрел 1400 BTC, заплатив за них тогда всего $25. Сегодня эта сумма превысила бы $4,8 млн, однако в тот момент, не придав этому особого значения, Симпсон выбросил жесткий диск, на котором хранились его биткоины.

В 2010 году цена за один биткоин составляла от 1,2 до 1,5 цента. Заплатив за 1400 BTC 25 долларов, Симпсон скопировал текстовый файл с ключами на свой портативный винчестер, на котором также хранились музыка, фотографии и другие важные файлы.

Как рассказывает журналист, в связи с переездом в другой город он решил избавиться от части ненужных вещей, в том числе и от того самого жесткого диска. Всю важную информацию он перед этим успел перенести на компьютер с другими, более совершенными моделями жестких дисков, однако про файл с ключами забыл.

Через некоторое время Симпсон вспомнил, что на диске также хранились его биткоины. В то время они уже стоили порядка 4000 долларов. Но, полностью уйдя в то время в работу, он не сильно расстроился из-за упущенной возможности заработать и затем еще несколько лет не вспоминал об утрате винчестера.

Однако, после того как в последние месяцы биткоин резко пошел вверх, Симпсон решил проверить, сколько он смог бы получить сегодня за те самые 1400 монет. По собственному признанию, увиденная цифра в $4,8 млн ввергла его в шок.

Впрочем, сохраняя оптимизм, Симпсон заявил, что все это для него не более чем забавная история. Перерывать мусорные поля в надежде вернуть потерянные биткоины он не намерен, хотя, конечно, изредка и расстраивается по этому поводу.

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биткоин, новости
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