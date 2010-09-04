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Редактор Gizmodo случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на $4,8 млн

Грустную для себя историю поведал австралийский редактор издания Gizmodo Кэмпбелл Симпсон, сообщив, что в 2010 году он приобрел 1400 BTC, заплатив за них тогда всего $25. Сегодня эта сумма превысила бы $4,8 млн, однако в тот момент, не придав этому особого значения, Симпсон выбросил жесткий диск, на котором хранились его биткоины.



В 2010 году цена за один биткоин составляла от 1,2 до 1,5 цента. Заплатив за 1400 BTC 25 долларов, Симпсон скопировал текстовый файл с ключами на свой портативный винчестер, на котором также хранились музыка, фотографии и другие важные файлы.



Как рассказывает журналист, в связи с переездом в другой город он решил избавиться от части ненужных вещей, в том числе и от того самого жесткого диска. Всю важную информацию он перед этим успел перенести на компьютер с другими, более совершенными моделями жестких дисков, однако про файл с ключами забыл.



Через некоторое время Симпсон вспомнил, что на диске также хранились его биткоины. В то время они уже стоили порядка 4000 долларов. Но, полностью уйдя в то время в работу, он не сильно расстроился из-за упущенной возможности заработать и затем еще несколько лет не вспоминал об утрате винчестера.



Однако, после того как в последние месяцы биткоин резко пошел вверх, Симпсон решил проверить, сколько он смог бы получить сегодня за те самые 1400 монет. По собственному признанию, увиденная цифра в $4,8 млн ввергла его в шок.



Впрочем, сохраняя оптимизм, Симпсон заявил, что все это для него не более чем забавная история. Перерывать мусорные поля в надежде вернуть потерянные биткоины он не намерен, хотя, конечно, изредка и расстраивается по этому поводу.



Источник. Грустную для себя историю поведал австралийский редактор издания Gizmodo Кэмпбелл Симпсон, сообщив, что в 2010 году он приобрел 1400 BTC, заплатив за них тогда всего $25. Сегодня эта сумма превысила бы $4,8 млн, однако в тот момент, не придав этому особого значения, Симпсон выбросил жесткий диск, на котором хранились его биткоины.В 2010 году цена за один биткоин составляла от 1,2 до 1,5 цента. Заплатив за 1400 BTC 25 долларов, Симпсон скопировал текстовый файл с ключами на свой портативный винчестер, на котором также хранились музыка, фотографии и другие важные файлы.Как рассказывает журналист, в связи с переездом в другой город он решил избавиться от части ненужных вещей, в том числе и от того самого жесткого диска. Всю важную информацию он перед этим успел перенести на компьютер с другими, более совершенными моделями жестких дисков, однако про файл с ключами забыл.Через некоторое время Симпсон вспомнил, что на диске также хранились его биткоины. В то время они уже стоили порядка 4000 долларов. Но, полностью уйдя в то время в работу, он не сильно расстроился из-за упущенной возможности заработать и затем еще несколько лет не вспоминал об утрате винчестера.Однако, после того как в последние месяцы биткоин резко пошел вверх, Симпсон решил проверить, сколько он смог бы получить сегодня за те самые 1400 монет. По собственному признанию, увиденная цифра в $4,8 млн ввергла его в шок.Впрочем, сохраняя оптимизм, Симпсон заявил, что все это для него не более чем забавная история. Перерывать мусорные поля в надежде вернуть потерянные биткоины он не намерен, хотя, конечно, изредка и расстраивается по этому поводу.

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