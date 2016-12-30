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Snapchat приобрел стартап для создания 3D-снимков

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Старый Сегодня, 16:26
#1
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Snapchat приобрел стартап для создания 3D-снимков
Приложение Seene позволяет создавать 3D-снимки с помощью камер обычных смартфонов Мобильный мессенджер Snapchat приобрел компанию Seene, создателя приложения для 3D-снимков, сообщает издание TechCrunch. По данным издания, сделка была закрыта несколько месяцев назад. Приложение Seene позволяет создавать 3D-снимки с помощью камер обычных смартфонов. Как отмечает издание, Snapchat сможет использовать разработки стартапа для нового бренда селфи-линз, нового формата 3D-фото и возможно для будущих проектов виртуальной реальности. Стоимость сделки не разглашается, однако, по мнению издания, она была невысокой.

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