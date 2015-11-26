Стартап Qlearsite привлек $7.7 млн. инвестиций

Лондонская компания HR-технологий Qlearsite, которая разрабатывает программное обеспечение People Analytics для расширенного статистического анализа данных о сотрудниках, привлекла финансирование на сумму $7,7 млн.
Инвестиции внесла Summa Digital, большая платформа данных, недавно созданная компанией Summa Equity.
Qlearsite намерен использовать средства для расширения возможностей своих технологий машинного обучения, а также ускорить ключевые назначения в свою лондонскую команду.
Наряду с инвестициями, Qlearsite будет работать с Summa Digital для создания крепких партнерских связей с другими крупными компаниями, занимающимися анализом данных и другими экспертами. Кристиан Мелби из Summa Equity присоединился к совету директоров Qlearsite вместе с предпринимателем и инвестором Иваром Крогрудом.
Основанная в марте 2015 года Алексом Борекуллом, Питером Кларком и Алексом Борекуллом, Qlearsite продвигает собственный подход к аналитике сотрудников и свой набор технологий машинного обучения для некоторых из самых известных работодателей для улучшения своих организаций и методов работы. Технология компании позволяет анализировать «любые и все» данные о сотрудниках, с возможностью включения неструктурированных текстовых данных в автоматизированные статистические модели, способные прогнозировать поведение сотрудников в будущем. Таким образом технология анализирует все источники данных внутри организации для оценки производительности и позволяет улучшить работу коллектива.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/qlear...ma-equity.html
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