Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,608 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Qlearsite привлек $7.7 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:25
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 380
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.050
подарки
Стартап Qlearsite привлек $7.7 млн. инвестиций

Лондонская компания HR-технологий Qlearsite, которая разрабатывает программное обеспечение People Analytics для расширенного статистического анализа данных о сотрудниках, привлекла финансирование на сумму $7,7 млн.

Инвестиции внесла Summa Digital, большая платформа данных, недавно созданная компанией Summa Equity.

Qlearsite намерен использовать средства для расширения возможностей своих технологий машинного обучения, а также ускорить ключевые назначения в свою лондонскую команду.

Наряду с инвестициями, Qlearsite будет работать с Summa Digital для создания крепких партнерских связей с другими крупными компаниями, занимающимися анализом данных и другими экспертами. Кристиан Мелби из Summa Equity присоединился к совету директоров Qlearsite вместе с предпринимателем и инвестором Иваром Крогрудом.


Основанная в марте 2015 года Алексом Борекуллом, Питером Кларком и Алексом Борекуллом, Qlearsite продвигает собственный подход к аналитике сотрудников и свой набор технологий машинного обучения для некоторых из самых известных работодателей для улучшения своих организаций и методов работы. Технология компании позволяет анализировать «любые и все» данные о сотрудниках, с возможностью включения неструктурированных текстовых данных в автоматизированные статистические модели, способные прогнозировать поведение сотрудников в будущем. Таким образом технология анализирует все источники данных внутри организации для оценки производительности и позволяет улучшить работу коллектива.


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/qlear...ma-equity.html

https://text.ru/antiplagiat/5926c97a2876a
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Arise на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Conversa привлек $8 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 18.05.2017 10:37
Стартап Invenia привлек $5 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 12.05.2017 21:02
Стартап Podium привлек $32 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 11.05.2017 10:35
Стартап Serverless привлек $3 млн инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.11.2016 17:28
Стартап Hyperloop привлек $10 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2015 13:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
C какими суммами куда можно податься?
От kpe4et в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Анализ линии
От Dark-Man в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Naale
MutantProfit - mutantprofit.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Следующее обновление Windows 10 выйдет весной 2017 года
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар monhyip
coin-box.biz - coin-box
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,608
Тем
471,100
Сообщений
11,654,354

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube