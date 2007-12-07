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ПАММ-счет Blackmoon: 9500673 (FXOpen)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Старый Сегодня, 16:22
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар ГераЯ
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2014
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ПАММ-счет Blackmoon: 9500673 (FXOpen)
ПАММ-счет Blackmoon: 9500673 (FXOpen)

2) Дата создания: 31.08.2015
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4) Краткая информация об управляющем - нет
Капитал управляющего: 2000.00USD

Тип: PAMM STP
Активные дни: 225
6) Оферты ПАММ-счета:

OfferA (20/0/0 - 0/0 - 10/5/5 - 20)

— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).

Торговый интервал на всех счетах равен неделе или месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.

7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен-Макс. просадка: 60.74%(была в декабре 2016)
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.).
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация- торгует aud/usd


Статистика:
2015 -7,82%
2016 -34,33%
2017
январь +96,74
февраль +3,23%
март +4,17
апрель +2,06%
май текущий плюс.

Был агрессивный, стал консервативный, но вход небольшой в счет.

__________________
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ГераЯ на форуме  
Старый Сегодня, 16:48
#2
Главный модератор
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,724
Благодарностей: 6,260
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: ПАММ-счет Blackmoon: 9500673 (FXOpen)
По ходу после просадки декабря повемял стратегию, потому как до этого показывал довольно скромные результаты.

Оферта для новичков как раз, толькоо трудновато ему с такой будет работать при его депозите.
__________________
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