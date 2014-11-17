Unity Technologies привлек $400 миллионов от Silver Lake

Unity Technologies, расположенная в Сан-Франциско (Калифорния, США) компания-разработчик платформы для создания 2D, 3D-игр, а также игр с использованием виртуальной и дополненной реальности, получила инвестиции от Silver Lake в размере 400 миллионов долларов. В рамках сделки по условиям договоренности, управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан присоединится к совету директоров Unity Technologies.
Компания намерена использовать полученные средства для развития своих технологий дополненной и виртуальной реальности.
Под руководством Джона Рикителло, выполняющего обязанности генерального директора, Unity Technologies предоставляет жизненно важную инфраструктуру для игровой индустрии. Каждый месяц разработчики, использующие платформу, создают более 90 000 уникальных приложений, которые загружаются более 1,7 миллиарда раз в месяц. За последние два года компания расширила спектр своих предложений, например представила мобильную игровую рекламную сеть и широко используемый аналитический инструмент, использующий машинное обучение и науку о данных. Unity Technologies также установила партнерские отношения в сфере 3D-визуализации, виртуальной и дополненной реальности с Facebook, Microsoft и Google, кроме того, компания сотрудничает с фирмами и учреждениями, которые не имеют отношение к игровой индустрии, например Gensler, Audi и лаборатория реактивного движения NASA.
При помощи Unity, по словам компании, можно создавать практически любые 2D и 3D-игры, при этом процесс разработки будет достаточно легким, а результат превзойдет все ожидания. Гарантируется быстрый процесс совместимости со многими платформами. Стоимость пользования приложением варьируется в зависимости от вида подписки и составляет от 35 до 125 долларов в месяц, а для студий есть специальное предложение по запросу. Среди студий, использующих приложение, можно отметить Square Enix Montreal, Juggernaut Games, William Chyr Studio и Facepunch Studios LTD.
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Специально для mmgp.ru