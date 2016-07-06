Solvena – генеральный спонсор Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg
22 июня в Санкт-Петербурге при участии Solvena и Национальной Ассоциации Блокчейн состоится международная блокчейн-конференция Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg.
В конференции примут участие ведущие специалисты криптовалютного рынка, юристы, иностранные блокчейн-эксперты и представители банковской сферы, которые поделятся своим видением развития блокчейна в России и мире. Более подробная информация о спикерах и выступлениях будет представлена в ближайшее время.
Ждём вас 22 июня 2017 года в Санкт-Петербурге в отеле "Введенский" по адресу Большой проспект ПС, 37.