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Solvena – генеральный спонсор Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg

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Финансовая группа Solvena - российская брокерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая возможность зарабатывать на криптовалютах – внебиржевом активе с высокой волатильностью. Участник Национальной Ассоциации Блокчейн.
При поддержке
Финансовая группа Solvena
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Solvena – генеральный спонсор Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg
Solvena – генеральный спонсор Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg

22 июня в Санкт-Петербурге при участии Solvena и Национальной Ассоциации Блокчейн состоится международная блокчейн-конференция Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg.

В конференции примут участие ведущие специалисты криптовалютного рынка, юристы, иностранные блокчейн-эксперты и представители банковской сферы, которые поделятся своим видением развития блокчейна в России и мире. Более подробная информация о спикерах и выступлениях будет представлена в ближайшее время.

Ждём вас 22 июня 2017 года в Санкт-Петербурге в отеле "Введенский" по адресу Большой проспект ПС, 37.

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