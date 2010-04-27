8 грандиознейших случаев вымогательства bitcoin! криптовалют, то никак не пройдешь мимо заметок вымогательства хакеров. С одной стороны их действия можно игнорировать и думать, что меня это не коснется. Это глубочайшее заблуждение. Так считает большинство. В том числе так же само размышляли и жертвы мошенников, лишившиеся своих накоплений в биткоинах. Сейчас криптовалюта биткоин самая востребованная. Именно с ней связаны 10 грандиознейших случаев вымогательства.





1. Университет Калгари



Солидные черные программисты ищут крупные мишени для вымогательства. Одной из них летом 2016 г стал университет Калгари, занимающийся дорогостоящие исследования. В онлайн режиме хранятся ценные записи, отчеты и выводы. Строгого ограничения до указанной даты они не имели. И вот про это разузнали мошенники, заблокировали доступ и потребовали от администрации университета выкуп в 20 000 канадских долларах, но перечислить эту сумму следовало в криптовалюте биткоин. Сотрудники Калгари первым дело обратились в подразделение по борьбе с кибер преступностью. Им порекомендовали не вестись на этот развод и ничего не платить. В подразделении были уверены, через пару суток блокировку с документации черные программисты снимут. Не желая долго простаивать без работы и опасаясь за сохранность документации, администрация заплатила выкуп. И зря. Получили лишь частичный доступ к своим файлам.



2. Австрийский курортный отель



В начале 2017 г Австрию потрясла новость о происшествии в курортном отеле «Romantik Seehotel Jägerwirt». Хакеры благополучно заблокировали двери номеров, снятых постояльцами, и предупредили, что дадут свободу клиентам гостиницы, когда на их счет будет переведена криптовалюта биткоин в размере 1500 евро. Администрация без заминки оплатила выкуп, так как вызов и работа специалистов обошлась им в более крупную сумму денег.



3. Киберсеть «Avalanche»



В 2010 году «Anti-Phishing Working Group» сделала официальное заявление о том, что Киберсеть «Avalanche» отныне является одной из самых процветающих фишинговых сетей мира. Каждый день сервис рассылал больше миллиона письма с вредоносными вложениями и ссылками на вирусные программы. В течение суток «Avalanche» удавалось заразить до 0.5 миллиона устройств в 180 странах мира. Их ботнет состоял из 500 тыс. устройств, расположенных во многих уголках земного шара.



Стоило только криптовалюте bitcoin укрепить свои лидерские позиции на рынке цифровых валют, как программисты киберсети принялись за вымогательство. Жертвами стали 40 крупных финучреждений и Прокуратура Пенсильвании. До декабря 2016 г коллектив «Avalanche» нанес убытков на 100 млн евро.



4. Украинские «сапёры»



Украинский коллектив «Dillinger team» в начале лета 2015 г успешно шантажировал большие российские корпорации тревожными звонками или электронными письмами с уведомлениями о минировании коммерческих зданий. Во избежание взрыва предлагалось заплатить выкуп в криптовалюте биткоин. Так торговому холдингу «Адамант» надо было заплатить всего лишь 60 BTC.



5. Базы данных «MongoDB»



Играя на слабых местах неточной конфигурации, умельцы мошенники атаковали базу данных «MongoDB», состоящую их 10 тыс. экземпляров. Захвативши исходный код, вымогатели потребовали за восстановление доступа до 1 bitcoin.



6. Кибератаки в Израиле



До появления криптовалюты биткоин хакеры Израиля успешно захватили компьютерную систему муниципалитета «Нацрат-Илита». В качестве выкупа пришлось заплатить 10 000 шекелей.



В начале 2017 г мошенники заблокировали компьютерную систему главного раввината Израиля. Не спасла даже госзащита структуры кибербезопасности. Только правительство категорически отказалось от переговоров относительно оплаты выкупа в размере нескольких тысяч bitcoin.



7. «TalkTalk»



Группа подростков с Англии и Уэльса получила доступ к большей половине личных данных 4 млн пользователей, зарегистрированных в сети интернет-провайдера «TalkTalk». В качестве выкупа была оглашена сумма – 80 тыс. фунтов в криптовалюте биткоин.



8. Вирус «WannaCrypt»



Вредоносная программа «WannaCrypt» в момент попадания на ПК блокирует его работу до тех пор, пока владелец не переведет на указанный кошелек требуемую сумму в биткоинах. Клиентами вирусной программы в основном являются крупные предприятия.



В завершение



Как показывают случаи, чёрные программисты готовят наживки чаще всего для крупных видов рыбы. Но среди них хватает умельцев среднего звена, которым по душе работать с обычными пользователями. Так что о защите свое ПК и данных онлайн кошельков никогда не забывайте.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





А что вы можете добавить по этому поводу? Когда читаешь новости сферы, то никак не пройдешь мимо заметок вымогательства хакеров. С одной стороны их действия можно игнорировать и думать, что меня это не коснется. Это глубочайшее заблуждение. Так считает большинство. В том числе так же само размышляли и жертвы мошенников, лишившиеся своих накоплений в биткоинах. Сейчассамая востребованная. Именно с ней связаны 10 грандиознейших случаев вымогательства.Солидные черные программисты ищут крупные мишени для вымогательства. Одной из них летом 2016 г стал университет Калгари, занимающийся дорогостоящие исследования. В онлайн режиме хранятся ценные записи, отчеты и выводы. Строгого ограничения до указанной даты они не имели. И вот про это разузнали мошенники, заблокировали доступ и потребовали от администрации университета выкуп в 20 000 канадских долларах, но перечислить эту сумму следовало в. Сотрудники Калгари первым дело обратились в подразделение по борьбе с кибер преступностью. Им порекомендовали не вестись на этот развод и ничего не платить. В подразделении были уверены, через пару суток блокировку с документации черные программисты снимут. Не желая долго простаивать без работы и опасаясь за сохранность документации, администрация заплатила выкуп. И зря. Получили лишь частичный доступ к своим файлам.В начале 2017 г Австрию потрясла новость о происшествии в курортном отеле «Romantik Seehotel Jägerwirt». Хакеры благополучно заблокировали двери номеров, снятых постояльцами, и предупредили, что дадут свободу клиентам гостиницы, когда на их счет будет переведенав размере 1500 евро. Администрация без заминки оплатила выкуп, так как вызов и работа специалистов обошлась им в более крупную сумму денег.В 2010 году «Anti-Phishing Working Group» сделала официальное заявление о том, что Киберсеть «Avalanche» отныне является одной из самых процветающих фишинговых сетей мира. Каждый день сервис рассылал больше миллиона письма с вредоносными вложениями и ссылками на вирусные программы. В течение суток «Avalanche» удавалось заразить до 0.5 миллиона устройств в 180 странах мира. Их ботнет состоял из 500 тыс. устройств, расположенных во многих уголках земного шара.Стоило толькоbitcoin укрепить свои лидерские позиции на рынке цифровых валют, как программисты киберсети принялись за вымогательство. Жертвами стали 40 крупных финучреждений и Прокуратура Пенсильвании. До декабря 2016 г коллектив «Avalanche» нанес убытков на 100 млн евро.Украинский коллектив «Dillinger team» в начале лета 2015 г успешно шантажировал большие российские корпорации тревожными звонками или электронными письмами с уведомлениями о минировании коммерческих зданий. Во избежание взрыва предлагалось заплатить выкуп в. Так торговому холдингу «Адамант» надо было заплатить всего лишь 60 BTC.Играя на слабых местах неточной конфигурации, умельцы мошенники атаковали базу данных «MongoDB», состоящую их 10 тыс. экземпляров. Захвативши исходный код, вымогатели потребовали за восстановление доступа до 1 bitcoin.До появленияхакеры Израиля успешно захватили компьютерную систему муниципалитета «Нацрат-Илита». В качестве выкупа пришлось заплатить 10 000 шекелей.В начале 2017 г мошенники заблокировали компьютерную систему главного раввината Израиля. Не спасла даже госзащита структуры кибербезопасности. Только правительство категорически отказалось от переговоров относительно оплаты выкупа в размере нескольких тысяч bitcoin.Группа подростков с Англии и Уэльса получила доступ к большей половине личных данных 4 млн пользователей, зарегистрированных в сети интернет-провайдера «TalkTalk». В качестве выкупа была оглашена сумма – 80 тыс. фунтов вВредоносная программа «WannaCrypt» в момент попадания на ПК блокирует его работу до тех пор, пока владелец не переведет на указанный кошелек требуемую сумму в биткоинах. Клиентами вирусной программы в основном являются крупные предприятия.Как показывают случаи, чёрные программисты готовят наживки чаще всего для крупных видов рыбы. Но среди них хватает умельцев среднего звена, которым по душе работать с обычными пользователями. Так что о защите свое ПК и данных онлайн кошельков никогда не забывайте.------------------------

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