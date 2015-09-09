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Стартап G2 Crowd привлек $30 млн.

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Старый Сегодня, 15:30
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 842
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Стартап G2 Crowd привлек $30 млн.
В своем стремлении быть как Yelp "по отзывам о программном обеспечении," G2 Crowd из Чикаго провел новый большой раунд финансирования с привлечением инвестиций от ряда известных инвесторов.
Как следует из сообщения G2 Crowd привлек $30 млн. в раунде, возглавленном Accel при участии LinkedIn, Pritzker Group Venture Capital, некоторых топ-менеджеров отрасли и учредителей G2 Crowd. Стартап планирует использовать финансирование для построения своей обозревательной платформы и расширения своей команды.
G2 Crowd быстро вырос и стал крупным игроком на рынке B2B-обзоров программного пространства. Платформа накопила с момента запуска в 2013 году более чем 170,000 отзывов пользователей о более чем 25 000 программных продуктов, доступных для ознакомления на сайте. Стартап уже на сегодняшний день привлек $45 млн. Лид-инвестор его нового раунда Accel является известным фондом из Силиконовой Долины, который ранее инвестировал в такие компании, как Facebook, Slack и Dropbox.
Штат G2 Crowd насчитывает чуть менее 100 человек, но в планах расширение до 160 человек к концу года. По словам генерального директора Тима Хандорфа за два года он хочет расширить компанию до 350 сотрудников, а в ближайшие пять лет до 1000.
Цель G2 Crowd заключается в том, чтобы люди изменили отношение к покупке программного обеспечения для бизнеса. Чтобы это происходило также как, например, посещение клиентами сайта Yelp, прежде чем они выбирают ресторан, вот так же G2 Crowd хочет, чтобы люди начинали выбор программного обеспечения и услуг с посещения сайта стартапа.
"Мы основываемся на прозрачности В2В", - говорит Хандорф. "Мы даем возможность покупателям принимать более взвешенные решения на основе экспертного мнения".
Качественные комментарии играют важную роль в формировании мнения покупателей, сейчас отхыв можно оставить практически обо всем от ресторанов до автомобилей и водителей Uber.
G2 Crowd не принимает рекламных объявлений. Стартап генерирует доход, предлагая такие вещи, как значки, которые компании могут использовать в собственном маркетинге. Компании также могут модернизировать свой профиль, добавив видео и другой контент за комиссию.
Компания была основана Годаром Абелем, бывшим генеральным директором и основателем компаний BigMachines (куплена Oracle), и SteelBrick (купленаой Salesforce).
Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...ame-investors/

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