CNBC: Биткойн-активы необходимы для хеджирования рисков

На прошлой неделе американский телеканал бизнес-новостей CNBC сообщил, что инвесторы обязательно должны изучить два вида активов, если они хотят избежать экономической неопределенности и финансовой нестабильности, и эти два актива – зарубежные акции и Биткойн.
В передаче CNBC Trading Nation Борис Шлоссберг из BK Asset Management подчеркнул важность поддержки Биткойна и присутствия его в портфеле, в качестве обязательного актива для хеджирования от неизбежных последствий глобальной экономической борьбы:
“Даже после 92% -ного ралли в этом году, спрос на Биткойн продолжает оставаться на очень высоких уровнях. Это явно сигнализирует о большой популярности. Так что, по моему мнению, Биткойн – великолепный инструмент хеджирования”.
CNBC придал важное значение вопросу о более активном внедрении Биткойна, в качестве безопасного убежища от проблем финансового рынка, упомянув об отказе Комиссии по ценным бумагам и биржам в оформлении биржевого фонда близнецов Уинклвосс в начале этого года.
“Биткойн, склонный к частым колебаниям в стоимости, с учетом отсутствия норм регулирования, в этом году взлетел до рекордно высокого уровня, так как валюта стала более широко распространяться как форма оплаты. Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам в начале этого года отклонила предложенный биржевой биткойн-фонд”, – отметила Ребекка Унгарино, представитель CNBC.
Однако в передаче далее отмечается, что рынок быстро полностью восстановился после решения SEC, причиной отказа которой стало отсутствие четкого регулирования в отношении Биткойна. Однако, как отмечается в передаче, в странах Азии, включая Китай, Японию, Филиппины и Южную Корею, действуют более жесткие правила “Знай своего клиента” (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
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