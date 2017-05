monhyip Премиум



Midas - themidas.me Старт проекта 24 мая 2017 года







О проекте:

Исследуя динамичность развития ценности или курса криптовалют, правильно сделать вывод что их стоимость не только выше в тысячи раз и при этом постоянно растет. Сухие цифры говорят о том, что даже с ростом около 40% доходов акций на фондовом рынке не сравнится с курсом Bitcoin, который вырос на цифру приближенную к 6000%. MIDAS ведет точный и безошибочный трейдинг на криптовалютных мировых биржах, что позволяет осуществлять сделки безопасно и без потерь.



Инвестиционные планы:

Start

Стартовый план

Депозиты 10$ - 50$

Вывод средств каждые 24 часа

План расчитан на 50 дней по 3% ежедневно

50% чистой прибыли за весь срок

Депозит включен в выплаты

Инстант выплаты

Одноуровневая реферальная система - 3%



Платёжные системы:AdvCash

Реферальная система:3%



Сервер:

IP Address 104.27.142.94 - 135 other sites hosted on this server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)

Name Server: AMBER.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: NITIN.NS.CLOUDFLARE.COM



Наш вклад:

Внутренняя транзакция SCI

Transaction ID:1953e970-fe45-45cd-a92d-ad3fe290ba76

Кому:christian.preston.ac@protonmail.com

Снято:-50.00 USD

Комиссия:Без комиссии

Отправлено:50.00 USD

