Midas - themidas.me

Старт проекта 24 мая 2017 года
О проекте:
Исследуя динамичность развития ценности или курса криптовалют, правильно сделать вывод что их стоимость не только выше в тысячи раз и при этом постоянно растет. Сухие цифры говорят о том, что даже с ростом около 40% доходов акций на фондовом рынке не сравнится с курсом Bitcoin, который вырос на цифру приближенную к 6000%. MIDAS
ведет точный и безошибочный трейдинг на криптовалютных мировых биржах, что позволяет осуществлять сделки безопасно и без потерь.
Инвестиционные планы:
Start
Стартовый план
Депозиты 10$ - 50$
Вывод средств каждые 24 часа
План расчитан на 50 дней по 3% ежедневно
50% чистой прибыли за весь срок
Депозит включен в выплаты
Инстант выплаты
Одноуровневая реферальная система - 3%
Платёжные системы:
AdvCash
Реферальная система:
3%
Сервер:
IP Address 104.27.142.94 - 135 other sites hosted on this server
IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
Name Server: AMBER.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: NITIN.NS.CLOUDFLARE.COM
ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Наш вклад:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:1953e970-fe45-45cd-a92d-ad3fe290ba76
Кому:christian.preston.ac@protonmail.com
Снято:-50.00 USD
Комиссия:Без комиссии
Отправлено:50.00 USD
Примечание:Invoice #23, 248705382