Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,608 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Midas - themidas.me

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:15
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 83,764
Благодарностей: 8,067
УГ: 8
КП: 0.228
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Midas - themidas.me
Старт проекта 24 мая 2017 года



О проекте:
Исследуя динамичность развития ценности или курса криптовалют, правильно сделать вывод что их стоимость не только выше в тысячи раз и при этом постоянно растет. Сухие цифры говорят о том, что даже с ростом около 40% доходов акций на фондовом рынке не сравнится с курсом Bitcoin, который вырос на цифру приближенную к 6000%. MIDAS ведет точный и безошибочный трейдинг на криптовалютных мировых биржах, что позволяет осуществлять сделки безопасно и без потерь.

Инвестиционные планы:
Start
Стартовый план
Депозиты 10$ - 50$
Вывод средств каждые 24 часа
План расчитан на 50 дней по 3% ежедневно
50% чистой прибыли за весь срок
Депозит включен в выплаты
Инстант выплаты
Одноуровневая реферальная система - 3%

Платёжные системы:AdvCash
Реферальная система:3%

Сервер:
IP Address 104.27.142.94 - 135 other sites hosted on this server
IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
Name Server: AMBER.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: NITIN.NS.CLOUDFLARE.COM

ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Наш вклад:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:1953e970-fe45-45cd-a92d-ad3fe290ba76
Кому:christian.preston.ac@protonmail.com
Снято:-50.00 USD
Комиссия:Без комиссии
Отправлено:50.00 USD
Примечание:Invoice #23, 248705382
__________________
http://monhyip.net/b/1.gif
| Наш SKYPE ЧАТ
monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 15:20
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,495
Благодарностей: 11,165
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Midas - themidas.me
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Платёжные системы:AdvCash
чото новенькое - штоб на одной адве - такого не припомню...
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 9,245
Благодарностей: 4,354
УГ: 3
КП: 0.104
Re: Midas - themidas.me
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Платёжные системы:AdvCash
Плавный старт значит
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

HyipClub.Club- Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% -HyipClub.Club
anatoliyy вне форума  
Старый Сегодня, 15:23
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,495
Благодарностей: 11,165
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Midas - themidas.me
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Name Server: AMBER.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: NITIN.NS.CLOUDFLARE.COM
ссл, есессьна, их же - значит, тариф, есессьна, "тот же"
Цитата:
План расчитан на 50 дней по 3% ежедневно
мда, замах канешна богатырский...

добавлено через 2 минуты
тьфу ты - это ж телеграм-бот!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 16:11
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 63
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Midas - themidas.me
что-то эти проекты по 3% в день больше не работают. до безубытка 99% не дадут выйти
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 16:29
#6
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,552
Благодарностей: 5,949
УГ: 34
КП: 0.390
подарки
Re: Midas - themidas.me
С такими % и только на адве может и поработать, как ни крути - Орыгинально
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Musya Rich на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аналитика от MIDAS TRADE MIDAS TRADE Аналитика от компаний 15 Сегодня 09:46
midas-europa.com - midas-europa pamir Список проблемных/неактивных/закрытых программ 469 09.02.2014 11:56
midas.su - midas Сергей Чижов Список проблемных/неактивных/закрытых программ 129 10.07.2013 10:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Molecular Assemblies для технологии синтеза ДНК привлекла $2.3 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mic90
Forexbilsystem - Forexbilsystem.com
От mic90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bayan4eg
Майнинговая компания CoinTerra разорилась
От Bayan4eg в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Pilot-80
Zolohyip - zolohyip.com
От Pilot-80 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
MFIP - Financial Group - www.mfip-group.com
От aik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар welldoneturner
Покер + Буксы Карманные деньги помехой не будут!
От welldoneturner в разделе «Дневник манимейкера»
.     
Пользователей
411,608
Тем
471,100
Сообщений
11,654,354

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube