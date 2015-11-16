OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,824 Благодарностей: 946 УГ: 22 КП: 0.175 подарки

Криштиану Роналду за неуплату налогов грозит тюрьма



В конце прошлого года немецкий журнал Шпигель уже сообщал на своих страницах, что форвард мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии, можно сказать, что великий футболист Криштиану Рональду, с помощью схемы, которую придумал его агент г-н Жорже Мендеш смог утаить от испанских налоговых органов свои доходы на десятки миллионов Евро. Деньги переводились в офшоры на Виргинских островах и окончательная сумма скрытого довольно внушительная даже для такого обеспеченного человека как Криштиану - почти 64 млн Евро. Не секрет, что в западном обществе сокрытие своих доходов от налоговой совсем не поощряется и всё говорит о том, что, к сожалению, Криштиану "замарался по-крупному" и тем самым привлёк к себе пристальное внимание налоговиков. Они занялись подсчётом его доходов и выяснением - а за всё ли он заплатил налоги.



И вот как сообщает испанское онлайн-издание As пишущее про спорт, мадридская прокуратура в настоящее время проводит своё расследование относительно уклонения г-на Рональду от уплаты налогов. То есть испанские налоговики завершили свою часть работы и передали все материалы на Рональду в прокуратуру Мадрида.



Материалы касаются продажи его имиджевых прав с 2011 по 2014 гг. Налоговики умеют все основания подозревать, что Криштиану утаил от них налогов на 8 млн Евро.



Правда в рядах налоговиков пока нет единства мнений по поводу классификации этого правонарушения и одни налоговые инспекторы считают, что у него административка: мол доплатит налоги в казну и делом с концом, однако, есть также есть и те, кто заявляет, что за такое надо сажать, чтобы другим не повадно было. Отсюда, те кто ратует за уголовное наказание Криштиану, в случае если они своего добьются, то футболист реально может провести в тюрьме 1 год и плюс он уплатит штраф в размере 8 млн Евро.



Конечно, окончательное решение будет за судом - там решат, что стоит сажать мастера игры за неуплату налогов или удовлетвориться только штрафом, однако, как пишут испанские СМИ, Верховный суд Испании недавно отказался смягчить обвинительный приговор другому популярному футболисту Лионеллю Месси (это игрок Барселоны и сборной Аргентины) приговоренному к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере 2 млн Евро и также - за сокрытие своих доходов и мол поэтому тоже самое грозит и Криштиану. Хотя с учетом того, что эти граждане сделали для своей страны (и что еще могу сделать), в самой Испании мало кто верит, что они будут реально сидеть - скорее всего наказание для обоих всё же будет условным. Но только деньги по-любому надо будет заплатить - это ж налоги как никак.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5926b7e7ea4de В конце прошлого года немецкий журнал Шпигель уже сообщал на своих страницах, что форвард мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии, можно сказать, что великий футболист Криштиану Рональду, с помощью схемы, которую придумал его агент г-н Жорже Мендеш смог утаить от испанских налоговых органов свои доходы на десятки миллионов Евро. Деньги переводились в офшоры на Виргинских островах и окончательная сумма скрытого довольно внушительная даже для такого обеспеченного человека как Криштиану - почти 64 млн Евро. Не секрет, что в западном обществе сокрытие своих доходов от налоговой совсем не поощряется и всё говорит о том, что, к сожалению, Криштиану "замарался по-крупному" и тем самым привлёк к себе пристальное внимание налоговиков. Они занялись подсчётом его доходов и выяснением - а за всё ли он заплатил налоги.И вот как сообщает испанское онлайн-издание As пишущее про спорт, мадридская прокуратура в настоящее время проводит своё расследование относительно уклонения г-на Рональду от уплаты налогов. То есть испанские налоговики завершили свою часть работы и передали все материалы на Рональду в прокуратуру Мадрида.Материалы касаются продажи его имиджевых прав с 2011 по 2014 гг. Налоговики умеют все основания подозревать, что Криштиану утаил от них налогов на 8 млн Евро.Правда в рядах налоговиков пока нет единства мнений по поводу классификации этого правонарушения и одни налоговые инспекторы считают, что у него административка: мол доплатит налоги в казну и делом с концом, однако, есть также есть и те, кто заявляет, что за такое надо сажать, чтобы другим не повадно было. Отсюда, те кто ратует за уголовное наказание Криштиану, в случае если они своего добьются, то футболист реально может провести в тюрьме 1 год и плюс он уплатит штраф в размере 8 млн Евро.Конечно, окончательное решение будет за судом - там решат, что стоит сажать мастера игры за неуплату налогов или удовлетвориться только штрафом, однако, как пишут испанские СМИ, Верховный суд Испании недавно отказался смягчить обвинительный приговор другому популярному футболисту Лионеллю Месси (это игрок Барселоны и сборной Аргентины) приговоренному к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере 2 млн Евро и также - за сокрытие своих доходов и мол поэтому тоже самое грозит и Криштиану. Хотя с учетом того, что эти граждане сделали для своей страны (и что еще могу сделать), в самой Испании мало кто верит, что они будут реально сидеть - скорее всего наказание для обоих всё же будет условным. Но только деньги по-любому надо будет заплатить - это ж налоги как никак.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________