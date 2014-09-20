veranika55 Профессионал

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Является ли Bitcoin финансовой пирамидой? Сейчас курс Bitcoin растет не реальными темпами. Ни золото, ни нефть, ни акции различных уважаемых предприятий с большими оборотами и многочисленными активами ни растут с такой скоростью. Вокруг Bitcoin происходят многочисленные спекуляции и рынок просто кипит от перегрева. В такой момент наиболее актуальным является вопрос: А является ли Bitcoin финансовой пирамидой?



Прежде чем дать ответ на этот вопрос рассмотрим финансовые аферы, которые признаны пирамидами многими мировыми экспертами и сравним, есть ли у Bitcoin признаки или какие-либо элементы этих пирамид, что их объединяет и какие есть различия.



Основная черта финансовых пирамид заключается в том, что оплата новым вкладчикам происходит за счет денег старых и люди получают свои деньги до тех пор пока приток новых вкладов больше, чем текущие выплаты.



Схема "Понцы"



Родоначальником пирамид считают Чарльза Понцы, хотя пирамиды существовали намного раньше. Например, тюльпановый бум в Голландии, когда разведение новых сортов тюльпанов стало настолько популярным, что домохозяйки, пекари, сапожники, бросали свою работу и начали разводить тюльпаны. Только кончалось все это очень плохо. Тысячи и тысячи цветов покрывали ковром улицы городов и вяли, никому не нужны и не востребованные.

Нечто подобное произошло и с Чарльзом Понцы. Он придумал использовать международные обменные купоны, на которые в Европе можно было получить 1 марку, а в США целых 6 марок, которые можно было наклеить на конверт и отправить его по всему миру.

На основе этих купонов Чарльз Понцы и предложил менять товары по всему миру, создал компанию и своим инвесторам предложил доход в 150% за 45 дней. Жители Бостона сразу стали инвестировать в дело Чарльза Понцы. Интерес к бизнесу подогрела пресса, которая публиковала многочисленные проплаченные статьи.



На самом деле Понцы обменные купоны не покупал, к тому же менять их можно было только на марки, а это ему было не нужно, ведь в действительности товары он по всему миру не менял, да и марки использовать можно было только для конвертов, а не для международных посылок. Во время своего пика, компания Понцы получала 250 тысяч долларов ежедневно. Но такая ничем не обеспеченная прибыль привлекла федеральные органы, и после проверки бизнес Понцы был ликвидирован. Часть вкладчиков вернула деньги но 2 миллиона долларов так и остались не найденными. А Понцы был отправлен в тюрьму на 5 лет.



Народный банкир Донна Бранка.



Обычная португальская женщина Донна Бранка в 1970 году открыла свой собственный банк и стала предлагать депозиты под 10% в месяц. Бедные жители со всей страны ринулись в этот банк. Таким образом, банк получил название Народного. Просуществовал банк 14 лет. Когда он рухнул и обманутые вкладчики стали жаловаться правительству, власти посадили народную банкиршу на 10 лет в тюрьму.



Схема "Двойной шах"



Преподаватель высшей школы из Пакистана, в 2005 году вернувшись из очередной командировки сообщил своим соотечественникам, что в командировке узнал о новейшей биржевой программе и предлагал всем желающим удвоить сбережения за неделю благодаря чудо программе.



За полтора года пирамида распространилась по всей стране, привлекла 3000 вкладчиков, которые вложили 880 миллионов долларов. И все это дело продолжалось пока власти не обратили внимание на финансового гуру и не посадили его в тюрьму. Люди по всей стране вышли на забастовки с требованием освободить финансового гуру. Но власти остались непреклонными, а вкладчики без денег. До сих пор судебное разбирательство продолжается, а бывший преподаватель сидит в тюрьме.



Муравьиные фермы Ван Фена.



Особенностью ферм является то, что в отличии от всех пирамид, где инвесторам предлагают пассивный заработок, в фермах надо было трудиться по настоящему. Данное обстоятельство ввело в заблуждение не только людей, но даже и власти, которые присвоили Ван Фену звание лучшего предпринимателя, включив его в "100 лучших предпринимателей Китая". Инвесторам предлагали за 1500$ купить муравьиную ферму и 90 дней выращивать муравьев до взрослого возраста. Потом инвесторы продавали выросших муравьев и получали 450$ чистой прибыли или 32% годовых. Муравьи шли для народной медицины в качестве афродизиаков. Такова была легенда этих ферм. Когда оборот ферм возрос до 2 миллиардов долларов, вся пирамида рухнула. Ван Фена арестовали и приговорили к смертной казни.



МММ Сергея Мавроди



Пользуясь финансовой безграмотностью людей и предложив легкие деньги под 1000% годовых, Сергей Мавроди за 5 лет работы своей пирамиды привлек денег на 1.5 миллиардов долларов. Пирамида была настолько популярна в России, что Сергей Мавроди даже стал депутатом Государственной Думы и получил депутатскую неприкосновенной, что однако не спасло его от уголовной ответственности, когда пирамида распалась. По мнению Мавроди крах пирамиды произошел из-за того, что правительство решило проверить деятельность его компаний и начало проверку.



Американская система страхования.



Имеет все признаки пирамиды, при этом пока еще функционирует. Смысл системы, введенной в 1935 году, заключается в том, что граждане самостоятельно откладывают на свои будущие пенсии, пока работают. Теоретически деньги пенсионеров должны храниться на счетах в банках, вращаться в экономике, приносить прибыль и приумножаться. На деле же происходит то, что все поступления от системы страхования, вместо того чтобы развивать экономику страны и приумножаться, идут на выплату текущих страховых взносов действующим пенсионером. На накопление и вкладывание куда-либо средств денег просто не хватает. Но проблема заключается в том, что пенсионеров становится все больше, а работающих людей все меньше. Накоплений нет. По прогнозам экономистов уже в 2018 году у американской системы страхования не хватит средств на выплату страховых пенсий, если не будет каких-либо изменений в законодательстве, например повысится пенсионный возраст или пенсионные начисления.



А теперь вернемся к Bitcoin. ЦБ РФ признал Bitcoin финансовой пирамидой, потому что он имеет все признаки финансовых пирамид, а его стоимость носит спекулятивный характер и зависит от рынка. Bitcoin обеспечен только временем, которые майнеры тратят на его добычу, и не чем материальным, в отличии от акций и ценных бумаг. Для работников Центробанка время не имеет материального выражения.



А как вы считаете, является ли Bitcoin финансовой пирамидой?



Автор: veranika55

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