Продавец LocalBitcoins признал себя виновным в нелицензионной валютной деятельности

2 мая технический предприниматель из штата Миссури Джейсон Кляйн признал обвинения федерального суда в организации бизнеса незаконных денежных переводов, конвертируя биткоины в деньги без лицензии через популярный одноранговый рынок LocalBitcoins. Кляйну грозит до пяти лет лишения свободы.
Кляйн отказался воспользоваться своим правом передать дело суду присяжных и признал свою вину в «организации бизнеса незаконных денежных переводов» перед судьей магистрата США Дэвидом Рашем.
Кляйн в прошлом был владельцем таких компаний как Logic Forte и Datality Networks, а также был президентом Ассоциации специалистов по информационным технологиям (AITP), которая занималась технологическим образованием бизнес-профессионалов.
Согласно заявлению Министерства Юстиции, тайный федеральный агент ответил на рекламу, размещенную Кляйном на LocalBitcoins. Агент узнал, что Кляйн берет 10-процентную комиссию за наличный обмен в размере $1,000. Стороны произвели несколько транзакций, комиссия за которые составила $2,122 и стала оплатой услуг Кляйна.
«Согласно федеральным законам, Кляйн может быть лишен свободы сроком до пяти лет без права на досрочное освобождение. [...] Слушания по делу начнутся после завершения расследования Службой пробации США», говорится в заявлении.
Признавая свою вину, Кляйн подтверждает обмен биткоинов на валюту, не являясь официальным посредником в штате Миссури, как это должно быть согласно федеральному закону и закону штата. Такая ситуация создает ужасный прецедент для маркет-мекеров на одноранговых биржах биткоина вроде LocalBitcoins. Это может означать, что любой, кто обменивает токены на валюту и взымает за это комиссию может таким образом нарушить закон и ему может грозить тюремное заключение.
Учитывая, что в США фактически нет федеральной законодательной базы относительно использования цифровых валют, пользователи Биткоина, которые используют одноранговые биржи для получения дохода путем обмена долларов США на токены за плату, должны будут действовать очень аккуратно в зависимости от штата проживания.
В большинстве случаев законодатели используют разные подходы к биткоину в зависимости от штата и не издают четкой нормативно-правовой базы. В свою очередь маркет-мейкерыбиткоина остаются в тени до того момента, как федеральный агент не постучит в их двери.
Перевод специально для форума mmgp.ru
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Уникальность