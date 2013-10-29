Alex077 Мастер

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Бот от Wyre для Facebook и WeChatа идентифицирует счета на Ethereum Американская фирма блокчейн платежей Wyre запустила новый бот для Facebook Messenger и WeChat, который аутентифицирует счета с помощью публичного блокчейна.

[URL=http://radikale.ru/]

Во время использования WeChat или Messenger данные о транзакции отправляются боту Wyre, затем они обрабатываются и обе стороны сделки получаютсчет в формате PDF. После этого раз в час все подобные счета хэшируются и помещаются на блокчейнe эфириума. Процедура эта производится с целью проверки данных адресанта.



Майкл Данворт, СЕО и создатель Wyre считает, что мошенники с легкостью могут обманывать людей с помощью поддельных счетов. К примеру, в прошлом месяце тех-гиганты Google иFacebookстали жертвами поддельных счетов и фишинговых атак, в результате потеряв более $100 млн.



Данворт объяснил, что бот разработан специально для упрощения отправки и получения счетов-фактур, но для достижения этой цели нужен четкий метод аутентификации:



«Пользуясь нашим официальным кошельком вы можете ознакомиться с входными данными хэшей на блокчейне. Мы помещаем их на HEX, а вы с помощьюethereumможете их конвертировать в ASCII всего лишь нажатием одной кнопки. Благодаря такой мере безопасности пользователи могут узнать, что счет на самом деле прошел через бот Wyre».



«Компании должны использовать этот метод. Он является самым простым и основным вариантом использования блокчейна, в этом его суть».



Конфиденциальность данных



Единственная информация, которая хранится на блокчейне – это хэш счета, который доступен покупателю, продавцу и Wyre. Такая информация как имена и сумма платежа не регистрируются.



Чтобы каждый час проверять хэши, бот Wyre использует Блокчейнethereum, который гораздо дешевле биткоина, объяснил Данворт:



«Транзакция Ethereumстоит около 20 центов, а на биткоине аналогичная операция стоит приблизительно $2. Чтобы проверка счетов с помощью биткоинабыла рентабельной, ее нужно проводить раз в день, а мы хотим делать это ежечасно».



Продукт с минимальным функционалом (MPV) бота был встроен за шесть недель, и компания рассматривает другие применения, такие как обработка мульти-счетов и поддержка таких платформ как WhatsAppилиSlack.



«Я считаю, что использование блокчейна для подобных проверок невероятно легкий и недооценённый метод работы технологии. По моему мнению практически каждая компания в мире должна иметь свой официальный блокчейновский кошелек, точно так же как у них есть официальный акккаунт на Твиттере», поделился Данворт с CoinDesk.



Объявление о боте появилось вскоре после того, как Wyreприобрели китайский стартапблокчейновских платежей Remitsy чтобы войти на рынок Китая и облегчить денежные переводы между Азией и США. Вскоре Remitsy перейдет под бренд Wyre, а в настоящее время стартап переводит своих клиентов, заявил Данворт.



Перевод специально для форума MMGP.ru



Источник



Уникальность

[URL=http://radikale.ru/]Во время использования WeChat или Messenger данные о транзакции отправляются боту Wyre, затем они обрабатываются и обе стороны сделки получаютсчет в формате PDF. После этого раз в час все подобные счета хэшируются и помещаются на блокчейнe эфириума. Процедура эта производится с целью проверки данных адресанта.Майкл Данворт, СЕО и создатель Wyre считает, что мошенники с легкостью могут обманывать людей с помощью поддельных счетов. К примеру, в прошлом месяце тех-гиганты Google иFacebookстали жертвами поддельных счетов и фишинговых атак, в результате потеряв более $100 млн.Данворт объяснил, что бот разработан специально для упрощения отправки и получения счетов-фактур, но для достижения этой цели нужен четкий метод аутентификации:«Пользуясь нашим официальным кошельком вы можете ознакомиться с входными данными хэшей на блокчейне. Мы помещаем их на HEX, а вы с помощьюethereumможете их конвертировать в ASCII всего лишь нажатием одной кнопки. Благодаря такой мере безопасности пользователи могут узнать, что счет на самом деле прошел через бот Wyre».«Компании должны использовать этот метод. Он является самым простым и основным вариантом использования блокчейна, в этом его суть».Конфиденциальность данныхЕдинственная информация, которая хранится на блокчейне – это хэш счета, который доступен покупателю, продавцу и Wyre. Такая информация как имена и сумма платежа не регистрируются.Чтобы каждый час проверять хэши, бот Wyre использует Блокчейнethereum, который гораздо дешевле биткоина, объяснил Данворт:«Транзакция Ethereumстоит около 20 центов, а на биткоине аналогичная операция стоит приблизительно $2. Чтобы проверка счетов с помощью биткоинабыла рентабельной, ее нужно проводить раз в день, а мы хотим делать это ежечасно».Продукт с минимальным функционалом (MPV) бота был встроен за шесть недель, и компания рассматривает другие применения, такие как обработка мульти-счетов и поддержка таких платформ как WhatsAppилиSlack.«Я считаю, что использование блокчейна для подобных проверок невероятно легкий и недооценённый метод работы технологии. По моему мнению практически каждая компания в мире должна иметь свой официальный блокчейновский кошелек, точно так же как у них есть официальный акккаунт на Твиттере», поделился Данворт с CoinDesk.Объявление о боте появилось вскоре после того, как Wyreприобрели китайский стартапблокчейновских платежей Remitsy чтобы войти на рынок Китая и облегчить денежные переводы между Азией и США. Вскоре Remitsy перейдет под бренд Wyre, а в настоящее время стартап переводит своих клиентов, заявил Данворт.

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