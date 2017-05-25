Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cuba-tobacco.com - cuba-tobacco

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 14:26
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,088
Благодарностей: 1,160
УГ: 2
КП: 0.687
cuba-tobacco.com - cuba-tobacco
Я не админ

Старт 25.05.2017

cuba-tobacco.com


Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
cuba-tobacco.com является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы

Цитата:
До 4.3% Ежечасно В Течение 24 Часов

План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $25.00 4.27
План 2 $26.00 - $50.00 4.28
План 3 $51.00 - $75.00 4.29
План 4 $76.00 - $100.00 4.30
Реферальный уровень бонусов:

Цитата:
Уровень 1 - 300 1.00 %
Уровень 301 и более 1.50 %
Принимает - Perfect Money

Тип выплат - инстант

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Мой вклад

25.05.17 11:28 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14156192 from U5505***. Batch: 177125088. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cuba-tobacco.com User asmith.
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 14:40
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,492
Благодарностей: 11,163
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: cuba-tobacco.com - cuba-tobacco
тут у нас все по серьезу - белизский ддос-гвард, лицуха ГК, комодовский ссл на год на дизе зато съэкономил

судя по названию, админ собрался летом на кубу курить сигары, поэтому планами намякивает, что не худо бы депить соточками
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,548
Благодарностей: 5,948
УГ: 34
КП: 0.390
подарки
Re: cuba-tobacco.com - cuba-tobacco
Инстантом!

Date : 25/05/2017 10:36
From/To Account : U14156192
Amount : 0.33
Currency : USD
Batch: 177120174
Memo: API Payment. Withdraw from cuba-tobacco.com.
__________________
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Musya Rich на форуме  
Сказали спасибо:
maxsus (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:56
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,571
Благодарностей: 1,881
УГ: 17
КП: 0.130
подарки
Re: cuba-tobacco.com - cuba-tobacco
инстантом:

05.25.17 12:05 Account Receive +6.56 Received Payment 6.56 USD from account U14156192 to account U87*****. Batch: 177128353. Memo: API Payment. Withdraw to maxsus from cuba-tobacco.com.
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maxsus на форуме  
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Musya Rich (Сегодня)
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