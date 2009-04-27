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Аванс или задаток: как избежать переплаты при покупке недвижимости Во время покупки квартиры можно столкнуться с резким повышением ее цены — владельцы жилья зачастую меняют условия сделки в последний момент. РБК разобрался, как не попасть в такую ситуацию





Москвич Дмитрий вот уже четыре месяца пытается купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Сначала он обратился в банк и получил одобрение на кредит, действующее в течение 120 дней. После долгих поисков нашлась подходящая квартира — в относительно новом доме (2009 года постройки) в десяти минутах от метро «Выхино» по цене 4,2 млн руб. Переговоры с собственником жилья через риелтора шли долго, но завершились успешно: стороны договорились о продаже и приступили к оформлению сделки. Однако на завершающей стадии она сорвалась. «Я отдал аванс, мы стали потихоньку запрашивать нужные справки, но до периода оценки продавец резко повысил цену на 500 тыс. руб. В результате мы забрали аванс и разошлись», — рассказывает Дмитрий.



Он продолжил поиски и в скором времени нашел похожую по характеристикам квартиру стоимостью 4,15 млн руб. в том же районе. «Мы уже были на стадии сделки — внесли аванс, всё собрали, потратили кучу времени, за свой счет сделали оценку объекта, но продавец в последний момент заявил, что цена будет выше на 300 тыс. руб.», — сетует Дмитрий. Эту сделку, впрочем, заемщик решил довести до конца — было жалко потраченного времени и денег, которые он заплатил за оформление документов. «Как мне сказала наш риелтор, в данном случае закон на стороне продавца и мы не можем юридически заставить его вернуться к изначальной цене или компенсировать затраты на сделку с нашей стороны», — говорит он.



По словам опрошенных РБК риелторов, подобные случаи происходят относительно нечасто. «Такая ситуация была характерна скорее для 2000-х годов, когда стоимость жилья буквально за пару недель могла вырасти на несколько сотен тысяч рублей и продавцы диктовали правила игры в условиях относительно небольшого предложения», — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». Сейчас рыночная конъюнктура изменилась — предложение превышает спрос, и в более выгодной позиции находятся покупатели, отмечает риелтор.



Появление подобных схем в условиях снижения спроса на недвижимость может быть связано со стремлением риелторов максимизировать прибыль, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. «Такую уловку часто придумывают не хозяева квартир, а риелторы, которые работают с продавцом. Теперь, когда количество сделок сократилось, риелторы стараются дополнительно заработать с помощью таких схем», — объясняет эксперт. Раньше, когда потенциальных покупателей было больше, посредникам было проще зарабатывать на комиссиях без всяких ухищрений, добавляет он.



Как действовать покупателю



Прежде всего покупатель жилья должен определиться, какое соглашение он будет оформлять с продавцом — об авансе или задатке за квартиру, и настоять на предпочтительном варианте в ходе переговоров с продавцом. Разница между авансом и задатком заключается в том, что задаток обеспечивает некоторые гарантии покупателю в случае отказа от сделки.



«Если продажа квартиры срывается по вине продавца, то покупатель получает задаток в двойном размере», — поясняет партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. При этом если сделка с использованием задатка срывается из-за покупателя, он теряет всю сумму задатка. Соглашение об авансе характеризуется более мягкими условиями: при отмене сделки деньги просто возвращаются покупателю в полном объеме.



По мнению Герасимова, на соглашении о задатке покупатель должен настаивать лишь в том случае, если он уверен, что готов купить конкретную квартиру. Если такой уверенности нет, предпочтительным вариантом будет аванс. В этом случае покупатель сможет получить обратно внесенные деньги, если вдруг передумает приобретать квартиру.



Кроме того, если покупатель и продавец хотят обезопасить себя от изменения условий, им стоит заключить предварительный договор, добавляет Павел Герасимов. Это соглашение согласно ст. 429 ГК РФ фиксирует намерения сторон в будущем заключить основной договор купли-продажи на условиях, определенных в предварительном договоре. «В рамках предварительного договора можно также вносить обеспечительный платеж. Он может носить как форму аванса, так и задатка», — рассказывает Герасимов.



Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев добавляет, что формально предварительный договор равнозначен соглашению о задатке. В нем указывается та же информация о квартире, о сторонах и о сумме задатка, поэтому покупатель и продавец могут подписать один из этих документов.



Как заключать соглашение



Соглашения о задатке и об авансе не сильно отличаются по форме, отмечают опрошенные РБК юристы. Они рекомендует в обоих случаях фиксировать в тексте соглашения предмет, то есть квартиру, и его цену.



Кюрджев также говорит, что в соглашении нужно указать, за какую квартиру вносится задаток или аванс. Кроме того, стоит указать, до какого срока действует соглашение, то есть на какое число назначена сама сделка. «Еще один важный момент: аванс или задаток лучше выплачивать непосредственно собственнику недвижимости», — отмечает он.



Если стороны договорились о задатке, Кюрджев рекомендует расшифровывать в соглашении, что «платеж по предварительному договору» — это задаток, чтобы впоследствии не возникало неточностей (например, если продавец откажется возвращать деньги и придется обращаться в суд). В этом же соглашении нужно описать причины, которые позволят доказать, что сделка сорвалась по вине одной из сторон. Подобной причиной может стать, например, непредоставление продавцом нужных документов.



«Например, при оплате через банковскую ячейку от сделки может отказаться банк, если вы предоставите нужные документы меньше чем за три-четыре дня до даты сделки. Так что если хозяин квартиры передаст покупателю документы за день до сделки, то она не состоится», — объясняет Кюрджев. В этом случае покупатель сможет потребовать от продавца возврата задатка в двукратном размере, но эту причину лучше прописать сразу в соглашении.



Впрочем, составить соглашение, в котором будут предусмотрены все подобные ситуации, довольно сложно, признает Кюрджев. По его мнению, с этой задачей сможет справиться далеко не каждый риелтор. «Теоретически покупатель может составить такое соглашение самостоятельно — в интернете легко можно найти образцы, которыми делятся юристы, и переделать один из них под свой случай», — отмечает он. Также покупатель может обратиться к юристу или высококвалифицированному риелтору.



Если сделка в итоге срывается по вине продавца, то покупатель может попробовать взыскать с владельца квартиры затраты на оформление документов. В случае отказа со стороны продавца оплачивать издержки покупателю придется решать этот вопрос через суд. Однако прежде чем подать заявление, стоит написать письмо продавцу с просьбой оплатить издержки, рекомендует Кюрджев. «Если продавец отказывает вам на словах, то в суде он может заявить, что вы не требовали от него деньги. А так у вас будет письменное доказательство требования, которое можно предъявить суду», — говорит эксперт.



В суде главная задача истца — доказать, что в срыве сделки виноват именно продавец и покупатель понес из-за этого издержки, уточняют опрошенные юристы. «Доказать, что продавец завысил цену и сорвал сделку, будет проще, если у покупателя есть на руках соглашение, в котором прописаны первоначальные условия сделки. Повышение цены можно подтвердить, например, перепиской или свидетельскими показаниями», — рассказывает Герасимов.



Если издержки придется взыскивать через суд, то суду должно быть понятно, за что вы требуете возмещения. То есть нужно предоставить свидетельства того, что вы действительно платили за какие-то справки или оформление документов в ходе подготовки к сделке, говорит Кюрджев.



Хотя по закону продавец обязан вернуть покупателю задаток, на практике с этим тоже могут возникнуть проблемы, отмечает директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов. Существует риск, что продавец не сможет выплатить всю сумму задатка, даже если покупатель обратится в суд с требованием взыскать деньги и выиграет его. «Бывают случаи, когда у продавца просто нет официальных доходов или имущества. В такой ситуации взыскать деньги даже по исполнительному листу маловероятно», — рассказывает он.



Советы покупателям



Если покупатель внесет аванс, а не задаток, ему остается только одно — грамотно вести переговоры с продавцом, предупреждает Репченко. «Нужно изначально дать понять продавцу, что вариантов у вас много и вы не держитесь за этот», — объясняет он. Параллельные переговоры можно использовать и как инструмент противодействия давлению «шантажиста», и как вариант более выгодного соглашения, добавляет Литинецкая.



Если же переговоры ведутся с риелтором, представляющим владельца квартиры, и посредник сообщает о повышении цены, то желательно пообщаться непосредственно с хозяином. «Вполне возможно, что риелтор пошел на такой шаг без ведома владельца», — говорит Репченко.



Перед подписанием предварительного договора нужно внимательно изучить документы на квартиру, напоминает заместитель руководителя департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Алексей Бернадский. Если покупатель обнаруживает какие-то детали после подписания договора, он уже не сможет отказаться от покупки, говорит эксперт. Так, если покупатель узнает о наличии наследников или дополнительных собственников, которые проживают в другом городе и теоретически могут претендовать на квартиру, — ему придется с этим смириться. В противном случае он потеряет задаток, заключает Бернадский.



Источник Москвич Дмитрий вот уже четыре месяца пытается купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Сначала он обратился в банк и получил одобрение на кредит, действующее в течение 120 дней. После долгих поисков нашлась подходящая квартира — в относительно новом доме (2009 года постройки) в десяти минутах от метро «Выхино» по цене 4,2 млн руб. Переговоры с собственником жилья через риелтора шли долго, но завершились успешно: стороны договорились о продаже и приступили к оформлению сделки. Однако на завершающей стадии она сорвалась. «Я отдал аванс, мы стали потихоньку запрашивать нужные справки, но до периода оценки продавец резко повысил цену на 500 тыс. руб. В результате мы забрали аванс и разошлись», — рассказывает Дмитрий.Он продолжил поиски и в скором времени нашел похожую по характеристикам квартиру стоимостью 4,15 млн руб. в том же районе. «Мы уже были на стадии сделки — внесли аванс, всё собрали, потратили кучу времени, за свой счет сделали оценку объекта, но продавец в последний момент заявил, что цена будет выше на 300 тыс. руб.», — сетует Дмитрий. Эту сделку, впрочем, заемщик решил довести до конца — было жалко потраченного времени и денег, которые он заплатил за оформление документов. «Как мне сказала наш риелтор, в данном случае закон на стороне продавца и мы не можем юридически заставить его вернуться к изначальной цене или компенсировать затраты на сделку с нашей стороны», — говорит он.По словам опрошенных РБК риелторов, подобные случаи происходят относительно нечасто. «Такая ситуация была характерна скорее для 2000-х годов, когда стоимость жилья буквально за пару недель могла вырасти на несколько сотен тысяч рублей и продавцы диктовали правила игры в условиях относительно небольшого предложения», — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». Сейчас рыночная конъюнктура изменилась — предложение превышает спрос, и в более выгодной позиции находятся покупатели, отмечает риелтор.Появление подобных схем в условиях снижения спроса на недвижимость может быть связано со стремлением риелторов максимизировать прибыль, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. «Такую уловку часто придумывают не хозяева квартир, а риелторы, которые работают с продавцом. Теперь, когда количество сделок сократилось, риелторы стараются дополнительно заработать с помощью таких схем», — объясняет эксперт. Раньше, когда потенциальных покупателей было больше, посредникам было проще зарабатывать на комиссиях без всяких ухищрений, добавляет он.Прежде всего покупатель жилья должен определиться, какое соглашение он будет оформлять с продавцом — об авансе или задатке за квартиру, и настоять на предпочтительном варианте в ходе переговоров с продавцом. Разница между авансом и задатком заключается в том, что задаток обеспечивает некоторые гарантии покупателю в случае отказа от сделки.«Если продажа квартиры срывается по вине продавца, то покупатель получает задаток в двойном размере», — поясняет партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. При этом если сделка с использованием задатка срывается из-за покупателя, он теряет всю сумму задатка. Соглашение об авансе характеризуется более мягкими условиями: при отмене сделки деньги просто возвращаются покупателю в полном объеме.По мнению Герасимова, на соглашении о задатке покупатель должен настаивать лишь в том случае, если он уверен, что готов купить конкретную квартиру. Если такой уверенности нет, предпочтительным вариантом будет аванс. В этом случае покупатель сможет получить обратно внесенные деньги, если вдруг передумает приобретать квартиру.Кроме того, если покупатель и продавец хотят обезопасить себя от изменения условий, им стоит заключить предварительный договор, добавляет Павел Герасимов. Это соглашение согласно ст. 429 ГК РФ фиксирует намерения сторон в будущем заключить основной договор купли-продажи на условиях, определенных в предварительном договоре. «В рамках предварительного договора можно также вносить обеспечительный платеж. Он может носить как форму аванса, так и задатка», — рассказывает Герасимов.Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев добавляет, что формально предварительный договор равнозначен соглашению о задатке. В нем указывается та же информация о квартире, о сторонах и о сумме задатка, поэтому покупатель и продавец могут подписать один из этих документов.Соглашения о задатке и об авансе не сильно отличаются по форме, отмечают опрошенные РБК юристы. Они рекомендует в обоих случаях фиксировать в тексте соглашения предмет, то есть квартиру, и его цену.Кюрджев также говорит, что в соглашении нужно указать, за какую квартиру вносится задаток или аванс. Кроме того, стоит указать, до какого срока действует соглашение, то есть на какое число назначена сама сделка. «Еще один важный момент: аванс или задаток лучше выплачивать непосредственно собственнику недвижимости», — отмечает он.Если стороны договорились о задатке, Кюрджев рекомендует расшифровывать в соглашении, что «платеж по предварительному договору» — это задаток, чтобы впоследствии не возникало неточностей (например, если продавец откажется возвращать деньги и придется обращаться в суд). В этом же соглашении нужно описать причины, которые позволят доказать, что сделка сорвалась по вине одной из сторон. Подобной причиной может стать, например, непредоставление продавцом нужных документов.«Например, при оплате через банковскую ячейку от сделки может отказаться банк, если вы предоставите нужные документы меньше чем за три-четыре дня до даты сделки. Так что если хозяин квартиры передаст покупателю документы за день до сделки, то она не состоится», — объясняет Кюрджев. В этом случае покупатель сможет потребовать от продавца возврата задатка в двукратном размере, но эту причину лучше прописать сразу в соглашении.Впрочем, составить соглашение, в котором будут предусмотрены все подобные ситуации, довольно сложно, признает Кюрджев. По его мнению, с этой задачей сможет справиться далеко не каждый риелтор. «Теоретически покупатель может составить такое соглашение самостоятельно — в интернете легко можно найти образцы, которыми делятся юристы, и переделать один из них под свой случай», — отмечает он. Также покупатель может обратиться к юристу или высококвалифицированному риелтору.Если сделка в итоге срывается по вине продавца, то покупатель может попробовать взыскать с владельца квартиры затраты на оформление документов. В случае отказа со стороны продавца оплачивать издержки покупателю придется решать этот вопрос через суд. Однако прежде чем подать заявление, стоит написать письмо продавцу с просьбой оплатить издержки, рекомендует Кюрджев. «Если продавец отказывает вам на словах, то в суде он может заявить, что вы не требовали от него деньги. А так у вас будет письменное доказательство требования, которое можно предъявить суду», — говорит эксперт.В суде главная задача истца — доказать, что в срыве сделки виноват именно продавец и покупатель понес из-за этого издержки, уточняют опрошенные юристы. «Доказать, что продавец завысил цену и сорвал сделку, будет проще, если у покупателя есть на руках соглашение, в котором прописаны первоначальные условия сделки. Повышение цены можно подтвердить, например, перепиской или свидетельскими показаниями», — рассказывает Герасимов.Если издержки придется взыскивать через суд, то суду должно быть понятно, за что вы требуете возмещения. То есть нужно предоставить свидетельства того, что вы действительно платили за какие-то справки или оформление документов в ходе подготовки к сделке, говорит Кюрджев.Хотя по закону продавец обязан вернуть покупателю задаток, на практике с этим тоже могут возникнуть проблемы, отмечает директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов. Существует риск, что продавец не сможет выплатить всю сумму задатка, даже если покупатель обратится в суд с требованием взыскать деньги и выиграет его. «Бывают случаи, когда у продавца просто нет официальных доходов или имущества. В такой ситуации взыскать деньги даже по исполнительному листу маловероятно», — рассказывает он.Если покупатель внесет аванс, а не задаток, ему остается только одно — грамотно вести переговоры с продавцом, предупреждает Репченко. «Нужно изначально дать понять продавцу, что вариантов у вас много и вы не держитесь за этот», — объясняет он. Параллельные переговоры можно использовать и как инструмент противодействия давлению «шантажиста», и как вариант более выгодного соглашения, добавляет Литинецкая.Если же переговоры ведутся с риелтором, представляющим владельца квартиры, и посредник сообщает о повышении цены, то желательно пообщаться непосредственно с хозяином. «Вполне возможно, что риелтор пошел на такой шаг без ведома владельца», — говорит Репченко.Перед подписанием предварительного договора нужно внимательно изучить документы на квартиру, напоминает заместитель руководителя департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Алексей Бернадский. Если покупатель обнаруживает какие-то детали после подписания договора, он уже не сможет отказаться от покупки, говорит эксперт. Так, если покупатель узнает о наличии наследников или дополнительных собственников, которые проживают в другом городе и теоретически могут претендовать на квартиру, — ему придется с этим смириться. В противном случае он потеряет задаток, заключает Бернадский.

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